Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit’in Londra’daki Temasları Sürüyor





Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Londra’daki temas ve görüşmelerini sürdürüyor.Cemal Özyiğit, TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’yı ziyaret ederek, onuruna verilen yemeğe katıldı. Özyiğit ziyaretlerinde, Tuncalı ile Yalçın’a Kıbrıs’a özgü birer anı plaketi de takdim etti.15 KASIM RESEPSİYONUCemal Özyiğit ve beraberindeki heyet temaslarının yanı sıra KKTC’nin 35. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Londra’da düzenlenen resepsiyona da katıldı. KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve yüzlerce konuğun katıldığı gecede bir konuşma gerçekleştiren Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.4’lü koalisyon hükümeti oluşturulduğunda, öncelikli gündem maddeleri arasına yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri alarak çalışma başlattıklarını belirten Özyiğit, yurt dışındaki Kıbrıslı Türkleri de kendilerinden bir parça olarak gördüklerini kaydetti.Londra’da bulunduğu süre içerisinde çeşitli dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüştüğünü, görüşmeye de devam edeceğini belirten Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarla iletişim kurma fırsatı yakalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sıkıntıların, sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların büyük bir titizlikle süreceğini vurguladı. Özyiğit, yurt dışında yaşayan çocukların, gençlerin ana dilleri olan Türkçe’yi en iyi şekilde öğrenip, doğru şekilde kullanabilmeleri için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.ÖĞRETMENLER VE FEDERASYONLA GÖRÜŞMEBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, Londra’daki okullara görevlendirilen öğretmenler ve İngiltere Türk toplumu Futbol Federasyonu temsilcileriyle de görüştü.İlköğretim Daire Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ve Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik’in de katılımıyla Londra Türk Dili Okullarında görevli öğretmenlerle biraraya gelen Özyiğit, İngiltere’ye KKTC’den görevlendirilen eğitimcilerle fikir alışverişinde bulunarak, onların görüş, öneri ve düşüncelerini dinledi. Özyiğit, İngiltere’deki çocuklarımızın kendi dil ve kültürlerine sahip çıkarak yetişmelerini sağlama yönündeki uğraşlarının kararlılıkla süreceğini kaydetti.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ayrıca, Mali ve Genel Sekreter Ozan Beliğer, Gençlik ve Altyapı Birimi Başkanı Erdoğan Baca ve Başkan Yardımcısı Bayram Çubuk’tan oluşan İngiltere Türk Futbol Federasyonu yetkilileri ile de bir araya geldi.Londra’daki örgüt temsilcileri ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarımızın, örgütlerimizin çalışmaları hakkında bilgi almanın, sorunları yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti.“Eğitim ve Spor başta olmak üzere her alanda buradaki yurttaşlarımıza daha fazla yardımcı olabilmenin çabası içindeyiz” diyen Özyiğit, gerek İngiltere’deki yurttaşların Kıbrıs’a gönül rahatlığı ile dönebilecekleri bir yapıyı oluşturmak, gerekse de yurt dışındaki yurttaşlara daha fazla yardımcı olabilmenin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.DİĞER TEMASLARÖzyiğit, Londra’da bulunduğu süre içerisinde Eğitim Konsorsiyumu, geçtiğimiz haftalarda oluşturulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Örgütü temsilcileri ve bazı basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Konsorsiyum kurucularından Kelami Dedezade’yi anma etkinliğine de katılacak olan Özyiğit, ayrıca bazı Türk okullarına da ziyaretler gerçekleştirecek.(FEZ/HÖ) FOTOĞRAFLI