Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Daü’de Sempozyuma Katıldı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi\'nin (DAÜ) ev sahipliğinde, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü ve Cambridge University Press\'in işbirliğiyle gerçekleştirilen "Üniversitelerde İngilizce\'nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım" konulu sempozyuma katıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özyiğit sempozyumda yaptığı konuşmada, öncelikle sempozyumu düzenleyen DAÜ, ODTÜ Kuzey Kıbrıs ve Cambridge University yetkilileri ile sempozyuma ve ortaya çıkacak rapora fikirleriyle katkı koyacak olan tüm kişilere teşekkür etti, sonuçların hayırlı olmasını diledi.Ülkede yıllardır eğitim sisteminde maalesef kalıcı bir yapı oluşturulamadığına dikkat çeken Özyiğit, bundan hareketle süreci uzun soluklu, sağlıklı değerlendirmeler ve çalışmalar yaparak, doğru adımlarla planlayarak, eğitimde kalıcı bir devlet politikası oluşturmak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Eğitim sistemini tüm paydaşlarla birlikte görüşerek belirlenecek konular üzerinde önümüzdeki aylarda bir dizi çalıştay düzenleneceğini, çalıştaylardan çıkacak raporları da düzenlenecek eğitim şurasında tartışıp bir dizi kararlar üretileceğini belirten Özyiğit şuradan çıkacak kararları yasal hale getirmekte kararlı olduklarını ifade etti.Ülkemiz üniversitelerinin çekim merkezi olmasında eğitim ve öğretim dilinin İngilizce olmasının önemli rolü olduğunu söyleyen Özyiğit eğitim politikalarını oluştururken başta İngilizce olmak üzere yabancı dil eğitimleri üzerinde durduklarını belirtti.Yükseköğrenim alanında da kalitenin arttırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını sözlerine ekleyen Özyiğit, bu adımlar doğrultusunda Kayıt Kabul Tüzüğü ile Öğrenci Takip Sistemi’nin hayata geçirildiğini vurguladı.Konuşmasında 2018-2019 Akademik Yılı’nda KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayılarını da açıklayan Özyiğit, 12.506’sı KKTC, 54.966’sı TC, 35.472’si ise üçüncü ülke vatandaşı öğrenciler olmak üzere, toplamda 102.944 öğrencinin eğitim ve öğretim almakta olduğunu kaydetti, 3. Ülkelerden gelen öğrenci sayısında 5 bin civarında artışın yaşandığını kaydetti.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI



