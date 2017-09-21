Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova Televizyon Programına Katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, okul tadilatlarındaki gecikmelerin İhale Yasası’ndan kaynaklandığını, öğretmen atamalarının ise karmaşık nakil sisteminden dolayı geciktiğini söyledi.

BEROVA: “OKULLARDA MAKBUZ KARŞILIĞI OLMAYAN ÜCRETLER SUÇTUR… BAKANLIĞA BİLDİRİLSİN, ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA YAPACAĞIM”

“ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GECİKME OLUYOR ÇÜNKÜ DÜNYANIN EN KARMAŞIK NAKİL SİSTEMİNE SAHİBİZ”

“HER YIL GELENEKSEL OLARAK FOTOKOPİ GİBİ AYNI ELEŞTİRİLERİ TEKRARLIYORLAR”

“AĞZIMDAN JETLAG KELİMESİ ÇIKTI AMA BUNU DAHA İYİ ANLAŞILMASI İÇİN BİR BETİMLEME ANLAMINDA KULLANDIM.”

“ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINI T İZNİ OLAN OTOBÜSLERLE YAPIYORUZ. ŞİKAYETLERİ DE TRAFİK KOMİSYONU VE POLİSE İLETİYORUZ”

Lefkoşa, 21 Eylül 17 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, okul tadilatlarındaki gecikmelerin İhale Yasası’ndan kaynaklandığını, öğretmen atamalarının ise karmaşık nakil sisteminden dolayı geciktiğini söyledi.

Berova, okullarda kayıt parası adı altında bir ücret alınmasın diye bu yıl tüm okullara genelge gönderdiklerini belirterek makbuzsuz para alınan okul varsa bakanlığa bildirilmesini istedi ve bu durumda adli ve idari soruşturma başlatılması için gerekeni yapacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Berova, Genç-TV’de konuk olduğu Er Meydanı isimli programda, yeni eğitim yılına başlarken yapılan eleştirileri değerlendirip, soruları yanıtladı.

“FOTOKOPİ GİBİ ELEŞTİRİLER”

Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın toplumun yüzde 80’inden fazlasına dokunan bir bakanlık olduğunu belirterek okulların açıldığı dönemde kamuoyunda geniş yer tutan eleştirilerle ilgili “Her yıl geleneksel olarak fotokopi gibi aynı eleştirileri tekrarlıyorlar. Eleştiriye bir karşı duruşumuz yok ama yıkıcı eleştiriler yanında yapıcı hadiselerin de ortaya konulması gerekir” dedi.

Eğitim altyapısına bu yıl 20 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını yineleyen Özdemir Berova amaçlarının günü geçirecek projeler değil, kalıcı projeleri hayata geçirip varolan sıkıntılara çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Türkiye destekli projeler için kaynakların her kuruşunun kullanıldığını, ‘para kalıyor, iade ediliyor’ gibi söylemlerin kendi bakanlığı için geçerli olmadığını sözlerine ekleyen Bakan Berova okulların altyapı sorunlarını çözmek için şubat ayı sonundan ihalelere çıktıklarını, haziran, temmuz ve geçtiğimiz günlerde de ihaleler açtıklarını belirterek İhale Yasası’ndan kaynaklanan sıkıntılara değindi.

İhale Komisyonu’na 50 proje gönderdiklerini, gecikmelerin bu yasadan kaynaklandığını anlatan Berova, Meclis açılınca yasada değişiklik düşünüldüğünü hatırlattı.

“YAPILAN İŞLERİN BÜTÜNÜNE BAKILMIYOR...”

Artık inşaat teknolojilerinin de değiştiğini ve okullarda tedbir alınarak, eğitim sürerken inşaatların da yapılabildiğini belirten Berova, gelen talepler doğrultusunda Gönyeli İlkokulu yeni idari bina ve dersliklerinin inşaatına ders yılı içerisinde başlandığını söyledi. Yapılacak olan yeni binalar için hem okul idaresi hem de okul aile birliği ve bölge halkı ile görüşüldüğünü kaydeden Berova, gelen görüşler doğrultusunda projenin ertelenmeden biran önce hayata geçirilmesi için düğmeye bastıklarını vurguladı.

Bakan Berova basında yer alan görsellerle ilgili de “Bu fotoğrafların hepsi, iyi işler yapılırken ortaya çıkan unsurlardır. 5 ay sonra o okulu gezince göreceğim mutluluk ve çocukların mutluluğu bana yeter” dedi.

Özdemir Berova, ülkedeki basın kuruluşlarının gidip, okul yönetimleri ve öğrenci velileri ile görüşmeden bu haberleri yayımladığını ve resmin bütününe bakılmadığını savundu.

Öğretmen kadroları konusundaki sorular üzerine Berova, eğitimi sürdürebilecek kadrolara sahip olduklarını, açtıkları müdür ve müdür muavini münhalleri ile ihtiyaç duyulan yerlerin kadroları doldurduklarını belirtti. Oluşabilecek yeni eksikler içinde yeni münhaller açılacağını sözlerine ekledi.

“DÜNYANIN EN KARMAŞIK NAKİL SİSTEMİ BİZDE”

“Neden gecikme oluyor çünkü bizde dünyanın en karmaşık nakil sistemi var” diyen Berova, sendikaların açıkladığı sorunlar listesinin abartılı olduğu görüşünü ifade etti.

Kış saati uygulamasına geçilmemesi, kamuda mesai saatleri ve okul saatleri konularındaki soruları da yanıtlayan Berova, düzenlemelerin meteorolojiden aldıkları bilgiler ışığında, gün doğumu ve batımı saatleri dikkate alınarak yapıldığı söyledi.

“45 DAKİKALIK ÖĞLE ARASI ÖNERDİM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Bakanlar Kurulu toplantısında kamuda yarım saatlik öğle arasının 45 dakika olması yönünde görüş belirttiğini, bunun kabul da gördüğünü ifade ederek “Ama sendikalarla istişareler sonucu böyle bir sonuç çıktı. Öğle arası 45 dakika olursa memurlar işten saat 16.15 yerine 16.30'da çıkacaktı. Demek ki memur arkadaşlar çocuklarını bir şekil alacaklarını ifade ettiler ki böyle bir karar alındı. Bana göre 45 dakika ara daha uygun olurdu” dedi.

Birçok ülkenin bulunduğu coğrafi konumdan farklı saat dilimi kullandığını belirterek örnekler veren Berova, kış saatine geçilmemesini doğru bulduğunu yineledi.

JETLAG TARTIŞMASI

“Jetlag” tartışmalarıyla ilgili soru üzerine Berova, olayın daha iyi anlaşılabilmesi için bu kelimeyi bir betimleme anlamında kullandığını kaydetti.

Berova şöyle devam etti;

“Saat değişimlerinin yapılmasına, ileri veya geri alınmasına karşıyım. Yapılan saat değişimlerinin insanlar üzerinde oluşturduğu belirtiler bilimsel olarak açıklanmıştır. Bu belirtileri görmek için, yolculuk yapmaya gerek yok çünkü biz insanların biyolojik saati var. Şu anda saat 9'u 20 geçer. Pat diye 10'u 20 geçer yaparsanız biyolojik saatiniz 9'u 20 geçerde kalır. İçsel ritminizin adaptasyonu gerektirir. Bu bir saat kaymanın tıpta verdiği belirtiler var. En başta yorgunluk, depresyon ve bir takım başka değişiklikler... Bunlar bir saat değişiminde de yaşanıyor”

ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI

Özdemir Berova, öğrenci taşımacılığını T izni olan otobüslerle yaptıklarını, şikayetleri de Trafik Komisyonu ve polise ilettiklerini söyledi.

Berova, Gazimağusa’daki Canbulat Ortaokulu’nda derslerin eksiksiz yapıldığını, laboratuvar, resim, müzik odası gibi eksiklerin de bir hafta içinde tamamlanacağını belirterek 1950’lerde açılan ve geçen süre içerisinde ciddi tadilat yapılmayan bu okulun hayata geçirdikleri bu proje ile “çiçek gibi” olacağını ifade etti.

“MÜFREDAT GEÇEN YILDAN ÇOK FARKLI DEĞİL”

Tüzük gereği İngilizce tedrisatlı bir okuldan kolejlere geçiş yapılabildiğini, bunun İngiltere’deki vatandaşlar düşünülerek konulduğunu belirten Berova, Güney Kıbrıs’taki okullarda öğrenim gören bazı öğrencilerin de tüzükteki bu maddeden yararlandığını söyledi. Berova, “Bu konuda bir düzenleme elzem oldu. Bu kapsamı belki önümüzdeki yıllarda daraltırız” dedi.

Berova, “Eğitim müfredatının Türkiye ile uyum kisvesi altında ilahiyat seviyesine çekileceği söyleniyor. Böyle bir şey var mıdır?” sorusunu yanıtlarken böyle bir şey olmadığını söyledi.

“Çağdaş, üretebilen, tartışabilen Atatürk ilkelerine, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmek amacıyla program bazlı bir çalışma yapıldığını” ifade eden Özdemir Berova, müfredatın ülkemizin bilim insanları ve kendi öğretmenleri tarafından oluşturulduğunu bildirdi.

Berova, “Temel eğitimde artık KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın yaptığı ve ürettiği müfredat uygulamada olacak” dedi.

Özdemir Berova, son zamanlardaki tartışmalar nedeniyle Türkiye’deki müfredatla ilgili Talim ve Terbiye Kurulu’nda ön değerlendirme yapıldığını ve kendisine geçen yıldan çok farklı olmadığı yönünde bilgi iletildiğini kaydetti.

ÇANAKKALE GEZİSİ

Kamuoyunda tartışmalara yol açan Çanakkale gezileri konusunda ise Berova “Çok güzel bir iş yaptık. Her Kıbrıslı Türk gencinin o mücadelenin ruhunu algılaması adına orada vakit geçirmesi, o nefes kesen mücadeleyi ve düşmana savunmanın ruhunu algılayabilmesi yerinde görmesi bizim arzu ettiğimiz bir sonuçtu. Bana gelen geri dönüşlerin hemen hemen hepsi de çok olumludur. Bu konuda hala talep vardır. Yine planlayıp düzenleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“AÖA'YI KAPATMAK İSTESEK YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPARDIK VE KAPATIRDIK”

Özdemir Berova, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan protokol ve akademinin kapatılacağı yönündeki haberlerle ilgili şunları söyledi:

“AÖA'yı kapatmak istesek yasa değişikliği yapardık ve kapatırdık. Öğretmen alımı da üniversitelerden mezun olan öğrenciler üzerinden, KHK tarafından yapılır derdik biterdi. AÖA 1930'lu yılların sonlarında öğretmen ihtiyacını karşılamak için ağırlıklı rum öğrencilerle başlayan ve İngilizler tarafından bir üniversitenin bölümü olarak kurulmuştu . Biz de LAÜ ile işbirliği içinde AÖA’nın marka değerini koruyalım çağdaşlaştıralım dedik”

Bu yıl AÖA’ya giriş sınavı yapıldığını ve 45 gencin kayıt hakkı kazandığını belirten Berova, AÖA yanında LAÜ'nün ÖSYM ile aldığı öğrenciler de olacağını, kapatılması veya etkisizleştirilmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi.

“MAKBUZ KARŞILIĞI DEĞİLSE BİLDİRSİNLER”

Berova, okullarda kayıt sırasında alınan ücretlerle ilgili bir izleyici sorusu üzerine, “Makbuz karşılığı olmadan para alındıysa suçtur. Bildirilsin. Adli ve idari soruşturma yapacağım. Yarın bakanlığa gelsin. ‘Böyle bir hadise var’ desin, polis soruşturması isteyeceğiz. Bu açık ve net…” diye konuştu.

“ÜCRET ALINMASIN GENELGESİ”

Okullarda kayıt parası adı altında bir ücret alınmasın diye bu yıl tüm okullara genelge gönderdiklerini de açıklayan Berova “Kimseden zorla para alınamaz. Okul aile birlikleri bir masa kurabilir ve bağış yapmak isteyenlerden bağış alabilir. Mecbur edilen varsa ‘böyle bir mecburiyetim yoktur’ deyip vermesin” dedi.

ÜNİVERSİTELER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, üniversitelerin gösterdiği performanstan gurur duyduklarını belirterek üniversitelerin “eğitim öğretim, araştırma, devlet ve halk yararına işlemler yapmak” gibi fonksiyonları bulunduğunu söyledi. Berova, ülkedeki üniversitelerin eğitimde belli noktaya geldiğini; araştırmada başlangıçlarda olduklarını, toplumun faydalanmasında ise daha aşağılarda bulunduklarını kaydederek devlete düşen görevlere işaret etti.

Berova, AB ve TÜBİTAK fonları ile araştırma ve geliştirmenin önünün açılabilmesi için girişimler yaptıklarını anlattı.

Bakanlığının eğitim kalitesini ölçecek bir kurum olmadığını, bunu YÖDAK’ın yaptığını kaydeden Bakan Berova, anlaşmalar gereği YÖK’ün de teknik destek vermesinin önünün açıldığını söyledi.

Özdemir Berova, yurt dışı ziyaretinde KKTC üniversitelerinden mezunların iyi yerlere geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti ve üniversitelerin belli bir standartta olması gerektiğini, yasa ve tüzüklerle ilgili de kendilerine görev düştüğünü anlattı.

Berova, ekonominin ana unsurlarından olan KKTC’de yükseköğrenimin, geçen yılki rakamlarla 700 milyon dolar gelirle, 750 milyon dolarlık turizm gelirlerinin ardından ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Yeni üniversite açma izni merciinin, son yasal düzenlemeyle Meclis’e verildiğini hatırlatan Berova, öğrenci kisvesi altındaki kaçakların tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Berova, “Bu insanların nasıl tespit edileceği ve adadan nasıl uzaklaştırılacağına dair genelgeyi İçişleri Bakanlığı bir ay önce yayımladı” dedi.

(AK/FEZ)