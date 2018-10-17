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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Laü 2018-2019 Akademik Yılı Açılışına Katıldı

ÖZYİĞİT: “LAÜ’NÜN SON YILLARDAKİ GELİŞİMİ BÖLGENİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI KOYUYOR”

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Laü 2018-2019 Akademik Yılı Açılışına Katıldı

ÖZYİĞİT: “LAÜ’NÜN SON YILLARDAKİ GELİŞİMİ BÖLGENİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI KOYUYOR”

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:29
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Laü 2018-2019 Akademik Yılı Açılışına Katıldı
ÖZYİĞİT: “LAÜ’NÜN SON YILLARDAKİ GELİŞİMİ BÖLGENİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI KOYUYOR”

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.
Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alan törende Özyiğit’e, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler eşlik etti.
LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen, LAÜ Mütevelli Heyeti ile akademik personelin yer aldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit  ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen birer konuşma yaptı.  Konuşmaların ardından Özyiğit’e katılımlarından dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.
ÖZYİĞİT: “FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİLER KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN FAHRİ TEMSİLCİLERİ” 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, törende yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Kıbrıs Türk toplumunun fahri temsilcileri olduğunun altını çizerek, bu öğrencilerin iyi yetişmiş, donanımlı bireyler olmasının ülkemiz için ayrı bir değer olduğunu vurguladı. 
Mezun olup ülkelerine dönen öğrencilerin hem kendi toplumlarına katkı sağlayacağını hem de Kıbrıs Türk toplumunun dünyayla buluşması için önemli bir görev üstleneceğini kaydeden Özyiğit, bu ortamın yaratılmasında üniversitelerin önemli rol oynadığını söyledi.
“LAÜ  BÖLGENİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR KOYUYOR”
Özyiğit, LAÜ’nün son yıllardaki gelişiminin bölgenin gelişimine önemli katkı koyduğunu belirterek,  “Bu hiç kuşkusuz sizlerin verdiği uğraşların önemli bir getirisidir. Sizlerin yaptığı bu katkı ve çabalar hem bölgenin kalkınmasına hem de bölgenin ilgi görmesine olanak sağladı” dedi.
Bölgede sosyo-kültürel ve eğitsel aktivitelerin de öne çıkmaya başladığını belirten Özyiğit, Lefke’ye yapılan hizmetler doğrultusunda LAÜ’ye her geçen gün daha fazla öğrencinin ilgi gösterdiğinin ortada olduğunu söyledi.
Özyiğit,  ülkenin ve bölge geleceğinin kurgulanmasında katkı koyan akademisyen ve çalışanların huzurunun ve güvencesinin daha iyi koşullarla  sağlanması gerektiğini kaydetti ve bunda Bakanlıklarının bir sorumluluğu olduğunu belirtti. Özyiğit, buna yönelik gerekli adımları atmaktan bugüne kadar kaçınmadıklarını ve bundan sonra da kaçınmayacaklarını da kaydetti.
YÜKSELEN: “LAÜ SON 5 YILDA ORANSAL BAZDA EN FAZLA BÜYÜYEN ÜNİVERSİTE”
LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında, “29. kuruluş yılında olan LAÜ, KKTC yüksek öğreniminin gelişimine son 5 yılda oransal bazda en fazla büyüyen üniversite olarak katkı koymuş ve içinde bulunduğumuz Lefke bölgesinin sosyal, ekonomik gelişiminde de önemli yer almıştır” dedi.
Yükselen, LAÜ’nün 2018-2019 Akademik Yılı’na 80 farklı ülkeden gelen 11,519 öğrenci, 368 öğretim elemanı, 129 ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programıyla başladığını ifade etti.
Yükselen, gelişimin sadece artan öğrenci sayısıyla doğru orantılı olmadığının farkındalığıyla LAÜ’nün eğitim kalitesini her geçen gün daha da yukarıya çekebilmek için üniversite yönetimi, mütevelli heyeti, rektörlük ve tüm akademisyenlerin birlikte yeni projeler ürettiğini ve bunların hayata geçirildiğini dile getirdi. 
Yükselen, “Niceliksel büyümeyi niteliksel hale getiren en büyük unsurun kalite güvencesi ve akreditasyonlar olduğu bilinciyle MÜDEK, MİYAK, ASIIN ve FİBAA gibi kuruluşlardan akreditasyonlar alınmıştır” dedi. 
(ÖZ/HA)


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