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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:57

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Yarın Ankara’ya Gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla yarın Ankara’ya gidiyor.

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Yarın Ankara'ya Gidiyor
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla yarın Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Berova, Ankara ziyareti için yarın saat 22.45’de KKTC’den ayrılacak.

Berova, Çarşamba günü saat 14.00’de Etimesgut Belediyesi ve KKTC Büyükelçiliği’nin ortaklaşa düzenlediği Lefkara Kursu Sergisi’ni ziyaret edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova saat 15.30’da YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç ile görüşecek.

Berova, Perşembe günü de saat 10.30’da ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir, saat 14.00’de de TC Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya gelecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, Perşembe günü saat 19.00’da ülkeye dönmek için Ankara’dan ayrılacak.

(AK/FEZ)

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