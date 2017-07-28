Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Çanakkale'de

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı imzaladıkları "Çanakkale Milli Mücadele Gençlik Kampı" protokolü kapsamında, şu ana kadar KKTC'li 2 bin 800 çocuğun Çanakkale'de ağırlandığını söyledi.

BEROVA: "BUGÜNE KADAR 2 BİN 800 ÇOCUĞUMUZ ÇANAKKALE'DE AĞIRLANDI. BU TARİHİ DUYGUYU YAŞAMA İMKANI BULDULAR. BUNDAN SONRA YAKLAŞIK BİN 800 ÇOCUĞUMUZ DA YİNE AYNI ŞEKİLDE BURAYA GELECEK. TOPLAM 5 BİN CİVARINDA KUZEY KIBRIS VATANDAŞI ÇOCUĞUMUZ ÇANAKKALE'Yİ ZİYARET EDECEK"

Çanakkale, 28 Temmuz 17 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı imzaladıkları "Çanakkale Milli Mücadele Gençlik Kampı" protokolü kapsamında, şu ana kadar KKTC'li 2 bin 800 çocuğun Çanakkale'de ağırlandığını söyledi.

Bakan Berova, program dahilinde 4 Temmuz-24 Ağustos döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait konuk evinde ağırlanan KKTC'li öğrenci kafilesiyle bir araya geldi.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığını da ziyaret eden Berova, burada Gölcük Tersanesi Komutanlığında aslına uygun olarak yeniden yapılan "TCG-Nusret" gemisini gezdi, Çimenlik Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Berova, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret edip bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu ziyarette Eceabat'ta Bakanlığa ait konukevinin Kıbrıslı gençler için hizmete açılmasının kararlaştırıldığını anlatan Berova, şöyle konuştu:

"Çanakkale, ülkemiz için Türkiye'miz için mihenk taşlarından oluşan bir muharebenin gerçekleştiği yer. Çanakkale geçilmez olgusunun da vurgulandığı bir yer. Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaretimiz vesilesiyle yetkililer bizim öğrencilerimizi bu tarihi alanda ağırlayabileceklerini ifade ettiler. Yapılan program çerçevesinde çocuklarımızı Çanakkale'ye gelerek bölgenin tarihi ve kültürel yerlerini gezmesi için program çıkarıldı. Bugüne kadar 2 bin 800 çocuğumuz Çanakkale'de ağırlandı. Bu tarihi duyguyu yaşama imkanı buldular. Bundan sonra yaklaşık bin 800 çocuğumuz da yine aynı şekilde buraya gelecek. Toplam 5 bin civarında Kuzey Kıbrıs vatandaşı çocuğumuz Çanakkale'yi ziyaret edecek. Doğa ve tarihi harikası olan bu güzide şehrimizde 'Çanakkale geçilmez' ruhunu bir kez daha çocuklarımız görsel olarak yaşama imkanını buldular."

Berova, projeyi önümüzdeki yıllarda da devam ettirme kararında olduklarını kaydetti.

KKTC'li öğrencilerden İbrahim Uçak da Çanakkale'nin tarihi yerlerini gezdiklerini dile getirerek "Bizim geleceğimiz için, rahat yaşamamız için can veren şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Bu çok onurlu ve duygusal bir şey. Bu yerleri gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

Öğrencilerden Ömer Karadayı da "Çanakkale ruhunu yaşadık. Bire bir tarihi yerinde hissettik. İnşallah bunun da devamı gelir. Biz bu tarihi yerleri ve Çanakkale şehitliklerini gördük. Göremeyen arkadaşlarımızda bunu görsünler. İnşallah daha fazla kardeşimiz gelir ve buraları görür." ifadelerini kullandı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet, daha sonra Troia Antik Kenti'ne geçti.

Burada Troia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan tarafından karşılanan Berova'ya antik kent hakkında bilgi verildi.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı ziyaret edecek olan Berova, KKTC'li öğrenciler ile akşam yemeği yiyecek.

(AA/DOĞ/GÜL)