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12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Ankara’daki Temaslarını Değerlendirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Ankara’da bakanlığının çalışma alanlarında yaptığı temasların iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde çok olumlu geçtiğini söyledi.

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Ankara'daki Temaslarını Değerlendirdi
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“İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÇOK OLUMLU”

“BAZI ŞAMPİYONA FİNALLERİNİN KKTC’DE YAPILMASI TALEBİNİ İLETTİK, SÖZ ALDIK”

“ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ KONUSUNDA DA ÇOK OLUMLU GÖRÜŞMELER OLDU”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Ankara’da bakanlığının çalışma alanlarında yaptığı temasların iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde çok olumlu geçtiğini söyledi.

Ankara'daki temaslarını tamamlayarak dün gece yurda dönen Berova, yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

DEPLASMANLI LİG

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova, TC Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile görüşmesinde okul sporları ve okul sporlarının geliştirilmesi konusunun ele alındığını belirterek, ülkedeki deplasmanlı lig uygulaması konusunda bundan sonraki yıllarda atılabilecek adımların ne olabileceği konusunu da konuştuklarını söyledi.

Bu konuda Kılıç’tan deplasmanlı lig usulünde KKTC’ye gelecek grupların buradaki ikame koşullarının nasıl olacağı konusunda mutabakata vardıklarını belirten Bakan Berova, şöyle konuştu:

“BAZI ŞAMPİYONA FİNALLERİNİN KKTC’DE YAPILMASI TALEBİNİ İLETTİK, SÖZ ALDIK”

“Türkiye'de düzenlenen şampiyonaların KKTC’de yapılmasının hem ülkemiz gençliğinin birbirleriyle karşılıklı kaynaşmasını sağlayabileceğini hem de ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri olan ve özellikle de spor alanında gençlerimizin karşılıklı müsabaka yapabilmelerinin önünü açabilmesi adına bazı şampiyona finallerinin KKTC’de yapılması talebini Sayın Kılıç’a ilettik ve bu konuda da kendisinden söz aldık."

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile ilgili görüşmesine de değinen Bakan Berova, “Bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri olan e-okul uygulaması bu konuda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sayın Yılmaz’dan da bugün bir kez daha verilen desteğin aynen ve daha da artarak verileceği şeklinde teyit aldık” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri konusunda da çok olumlu görüşmelerinin olduğunu kaydeden Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Mesleki Eğitim Kampüsü projesinin tamamlanması ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi gibi eğitim alanında bir dizi konu ele aldıklarını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yaptıkları temaslarda, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının ve öğrencilerin durumları ile iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliği konularını görüştüklerini ifade eden Berova, Türkiye'de ikamet eden KKTC vatandaşlarının çocuklarının KKTC’deki üniversitelere direkt kayıt yaptıramama sorununun aşılması ve KKTC üniversitelerinin giriş şartlarına göre yerleştirilmesi konusunda taleplerinin olduğunu belirtti. Berova, YÖK'ün bu konuya olumlu baktığını, önümüzdeki günlerde birtakım açılımların olacağını söyledi.

Yeni Yükseköğretim Yasası ile ilgili de YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı bilgilendiren Berova, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin gelişmesi adına da gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

LYS VE YGS SINAVLARI

Bakan Berova, ÖSYM Başkanı Ömer Demir ile de görüştüklerini, LYS ve YGS sınavlarının KKTC’de sorunsuz şekilde yapılabilmesi için sık sık ÖSYM ile yakın bir işbirliği içinde temaslarda bulunduğunu hatırlattı ve sınavların güvenli bir şekilde önümüzdeki yıllarda da yapılacağı konusunda teyit aldıklarını bildirdi.

KKTC Ankara Büyükelçiliği ile Etimesgut Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Lefkara İşi kursunda üretilen eserlerden oluşan serginin açılışına da katıldıklarını hatırlatan Berova, çok güzide ürünler üretilerek sergide yer aldığını görmekten duyduğu memnuiyeti ifade etti.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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