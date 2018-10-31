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Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan İzci Liderlerine Kamp

Lefkoşa,  31 Ekim 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı İzcilik Yürütme Kurulu, ülke gençliğine ve izciliğine katkı sağlamaları amacıyla izci liderlerine “İzcilik Öğrenilmez Yaşanır” sloganıyla  kamp düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan İzci Liderlerine Kamp

Lefkoşa,  31 Ekim 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı İzcilik Yürütme Kurulu, ülke gençliğine ve izciliğine katkı sağlamaları amacıyla izci liderlerine “İzcilik Öğrenilmez Yaşanır” sloganıyla  kamp düzenledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:04
Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan İzci Liderlerine Kamp

Lefkoşa,  31 Ekim 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı İzcilik Yürütme Kurulu, ülke gençliğine ve izciliğine katkı sağlamaları amacıyla izci liderlerine “İzcilik Öğrenilmez Yaşanır” sloganıyla  kamp düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde, Lapta Gençlik Kampı Tesisleri’nde gerçekleşen kampa, 30 izci lideri ve 5 eğitimci izci lideri katıldı. Kampın Müdürlüğünü ise 4 tahtalı Eğitimci Lider Lütfiye Fedai yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı  İlkşen Varoğlu Atik,  düzenlenen kamp ile ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İzcili Yürütme Kurulu olarak izciliğin okullarda daha fazla yaygınlaşması, nitelikli izci liderlerinin yetiştirilmesi ve izcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kamp organize ettiklerini söyledi. 

Toplumların geleceğinin güvencesi olan gençliğin fiziksel, ruhsal, toplumsal ve zihinsel açıdan tam anlamıyla gelişmeye ihtiyacı olduğunu belirten Atik, izciliğin bu konuda en etkili faaliyetlerden biri olduğunu vurguladı. 

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan izciliğin 150’den fazla ülkede yaklaşık 25 milyon çocuk ve genç üyesi ile ortak  hedef etrafında toplandığını ifade eden Atik,  gençlerin yetiştirilmesinde izci liderlerinin önemli bir rolünün olduğunu,  Bakanlık olarak çalışmalarını bu hedefe yönelik yürüttüklerini söyledi.

(YIL/HA)


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