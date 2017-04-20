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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Milli Eğitim Bakanı Berova’dan, Koltuğunu Teslim Ettiği Çocuğa Siyasete Atıl Tavsiyesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde kendisini ziyaret eden çocuklarla sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Berova'dan, Koltuğunu Teslim Ettiği Çocuğa Siyasete Atıl Tavsiyesi
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Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde kendisini ziyaret eden çocuklarla sohbet etti.

Berova, çocukları kabulde makamını devrettiği Karakol İlkokulu öğrencisi Arda Akça’ın eğitim sistemi ve yaşanan sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Arda Akça, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın projelerinin devam edeceğini belirterek, okullara yollanan yeni ders kitaplarının öğrenciler tarafından beğenildiğini kaydetti.

Akça, Eğitim Bakanlığı’nın kitap okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak yönünde projesinin olduğunu, kitaplardaki bazı eksikliklerin düzeltileceğini ve okullardaki tamirat-tadilatın en kısa sürede bitirileceğini de ifade etti.

Akça, çocuklarını okula yollamayan ailelerle ilgili denetimlerin de aralıksız süreceğini ekledi.

BEROVA

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova da, kendisini geçmişe götüren ziyaret için öğrencilere teşekkür ederek, 23 Nisan’da ayrı bir şevk ve mutluluk duyulduğunu söyledi.

Türk ve dünya çocuklarına bir gün armağan edilmesinin dünyada bir ilk olduğunu ve çocukların da çok şanslı bir toplumda yaşandığını belirten Berova, bu yıl kutlamalarda bazı düzenlemeler yapılarak, hem günün anlam ve önemini daha iyi vurgulamak, hem de daha eğlenceli olmasını sağlamak için özen gösterdiklerini anlattı.

Çağlayan Parkı’ndaki etkinliğe de katılacağını hatırlatan Berova, tüm halkı orada olmaya davet etti.

Bakan koltuğunda oturan Arda Akça’nın da ilerde bir yönetici konumuna gelmesi için siyasete girmesini dileyen Berova, bugün makam koltuğuna oturmasını yıllarca hoş bir anı olarak hatırlayacağını kaydetti.

Daha sonra konuk çocuklara hediye takdimi yapıldı ve toplu fotoğraf çekildi.

(RU/FEZ)   FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan

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