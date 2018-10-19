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Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü İle Tc Devlet Arşivleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

PROTOKOLLE, İKİ ÜLKE ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK  HEDEFLENİYOR

Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü İle Tc Devlet Arşivleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

PROTOKOLLE, İKİ ÜLKE ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK  HEDEFLENİYOR

19 Ekim 2018 Cuma 09:57
Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü İle Tc Devlet Arşivleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
PROTOKOLLE, İKİ ÜLKE ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK  HEDEFLENİYOR
İMZA TÖRENİNİN ARDINDAN BORAK VE ÜNAL CUMHURBAŞKANI AKINCI TARAFINDAN KABUL EDİLDİ
Lefkoşa, 19 Ekim 18 : KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da yer alan imza töreninde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu şahitliğinde imzalanan protokole, KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak ile TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal imza koydu.
Protokol ile, iki ülke arasında arşiv alanında işbirliğini geliştirmek  hedefleniyor.
Protokol, iki kurumun, kendi arşiv fonlarını geliştirme maksadıyla araştırmalar yaparak, kendi mevzuatlarına uygun olarak arşivlerde uygulanan elektronik ve çağdaş teknoloji ile restorasyon uygulamaları konusundaki tecrübelerden karşılıklı yararlanmak amacıyla arşiv alanında uzman değişiminde bulunmasını da öngörüyor. 
İki kurumun arşiv alanında yayın değişimi, bilimsel toplantı ve sergiler düzenlenmesi de protokol kapsamında yer alıyor. 
BORAK 
İmza töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak, devlet ve millet hayatı içinde arşivlerin önemli bir görev üstlendiğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydetti. 
Borak, TC Devlet Arşivleri Başkanı olarak Uğur Ünal’ın ilk ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdiğini, daha önce olan ilişkilerin bir devamı niteliğinde olan bu ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve teşekkür etti.
Borak, 1960’lı yıllarda başlayan karşılıklı ilişkilerin bugüne kadar devam etmesinin  Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına gösterdiği önemin ayrı bir tezahürü olduğunu kaydetti.
ÜNAL
TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal da konuşmasında, protokolün bundan sonra çok önemli hizmetlere kapı açacağını kaydetti.
Ünal, şu ana kadar iki taraf arasında çok canlı bir ilişki olduğunu, karşılıklı ziyaretler, ortak çalışmalar, bölge ve Türk tarihi açısından önemli bir çok belge teatisi gerçekleştirildiğini anlattı. Ünal, bundan sonra tarihin aydınlatılmasında en önemli kaynak olan  arşivler konusunda ortak çalışmalar, görüş alış verişi ve ziyaretler yapılacağını da dile getirdi.
Türk tarihinin muazzam bir arşivi olduğunu ve çok değerli bir arşiv geleneği oluşturulduğunu ifade eden Ünal, bu geleneğe hizmet edecek geleceğe yönelik adımı atarak tarihi bir hizmet sunduklarını söyledi.
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN KABUL…
Konuşmalardan sonra protokol imzalandı ve ardından Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak ile TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Kabulde konuşan TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, iki ülke arşivleri konusundaki işbirliğinin anlaşmalara dayalı olmadan yürütüldüğünü, bugün bundan sonra yapılacak faaliyetleri güvence altına alan bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak ilk protokollerini KKTC ile yaptıklarını dile getiren Ünal, bundan sonra gerçek tarihin ortaya çıkması için ortak faaliyetlerin sürdürüleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak da, TC Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüyle 1960’lardan beri devam eden  köklü bir geçmişleri olduğunu kaydetti.
Borak, protokoller olsun olmasın samimi yapıcı  bir ilişkileri olduğunu ifade etti.
AKINCI: “İLİŞKİLERİN YAZILI ESASLARA  BAĞLI OLMASI HER ZAMAN İYİ”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi ve ilişkilerin yazılı esaslara bağlanmasının her zaman iyi olduğunu söyledi.
Akıncı, 2001’de bu konuda bir protokol olduğunu ve şimdi bunun  Türkiye’de Milli Arşivin Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla yeni bir sıfatla yenilendiğini kaydetti.
“ARŞİV KIBRIS TÜRK HALKININ HAFIZASI”
Arşivin tarihten süzülüp gelen kendileri açısından Kıbrıs Türk halkının hafızası demek olduğunu belirten Akıncı, “Ve bu belleği açıkçası çok daha iyi şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.
7-8 yıl önce belediye başkanlığında geçirdiği 10 yılı anlatan bir kitap yazdığını ve bu kitabı yazarken kendinin de arşiv tutma özelliği olmasından dolayı çok fazla zorlanmadığını dile getiren Akıncı, ancak daha sonra  siyasetle ilgili tecrübelerini aktaracağı 2. bir kitap yazımına geçtiğini ve yarım kalan bu kitapla ilgili çalışmalarını yaparken arşivlerdeki eksiklikleri  gördüğünü belirtti. 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gazete  arşivi, bazı bakanlıkların kendi arşivlerini eksikliklere örnek gösteren Akıncı,  bakanken Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği bazı  yazıların ne bakanlık ne de Cumhurbaşkanlığında doğru düzgün bulunduğunu anlattı.
Bu konulara her zamankinden  daha fazla önem vermek gerektiğini dile getiren Akıncı, arşivin geçmişi ilgilendirdiğini ancak geleceğin nasıl inşa edileceği açısından da son derece önemli olduğunu ifade etti.
Akıncı şöyle konuştu: “1571’den beri buradayız, birikmiş bir yaşam var, tarih, kültür var, onların yansımaları var. Hem sizlere hem bizlerde bilgi uzman değiş tokuşu, tecrübelerin karşılıklı  aktarımı… Ve teknolojinin gelişmesiyle artık elektronik formatta da arşivciliğin yeni boyutları gelişti. Bunları en iyi şekilde yürütebilmek için işbirliği çok önemli.”
Konuşmaların ardından Ünal tarafından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Osmanlı dönemine ait çizilen son Kıbrıs haritası hediye edildi.
(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI 

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