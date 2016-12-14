“Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” Nedeniyle Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Düzenleniyor

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen yarışma, Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da şehit olanlara ithaf edildi.

Verilen bilgiye göre, 16 Aralık Cuma günü saat 14.00’te Radyo Güven’de düzenlenecek törende finale kalan öğrenciler jüri huzurunda şiirlerini ve kompozisyonlarını okuyacak ve dereceye girenler belirlenecek.

Radyo Güven, “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası ” nedeniyle liselerarası şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi.

Radyo Güven, “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle liselerarası şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi.