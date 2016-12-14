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14 Aralık 2016 Çarşamba 08:18

“Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” Nedeniyle Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Düzenleniyor

Radyo Güven, “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle liselerarası şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi.

'Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” Nedeniyle Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Düzenleniyor
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DERECEYE GİRENLER, 16 ARALIK’TA BELİRLENECEK

 Radyo Güven, “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle liselerarası şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi.

Öğrenciler, yarışmaya 16 okuldan 77 eserle katıldı.

Verilen bilgiye göre, 16 Aralık Cuma günü saat 14.00’te Radyo Güven’de düzenlenecek törende finale kalan öğrenciler jüri huzurunda şiirlerini ve kompozisyonlarını okuyacak ve dereceye girenler belirlenecek.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen yarışma, Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da şehit olanlara ithaf edildi.

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Anahtar Kelimeler
Şehitler HaftasıLiselerarası
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