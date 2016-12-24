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24 Aralık 2016 Cumartesi 09:54

Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası

Kumsal bölgesine Rumlar tarafından 24 Aralık 1963’de düzenlenen baskında şehit düşenler, Barbarlık Müzesinin bahçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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24 ARALIK 1963’DE KUMSAL BÖLGESİNDE ŞEHİT DÜŞENLER ANISINA TÖREN DÜZENLENDİ

Kumsal bölgesine Rumlar tarafından 24 Aralık 1963’de düzenlenen baskında şehit düşenler, Barbarlık Müzesinin bahçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, anıta çelek bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşmalar yer aldı.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı(GKK), Lefkoşa Türk Belediyesi, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile diğer bazı  derneklerden temsilciler de katıldı.

GERENLİK

Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı Komutanlığından Piyade Üsteğmen Murat Gerenlik yaptığı konuşmada, 21 Aralık’ın, milli direniş ateşinin yakıldığı, Kıbrıs Türklerinin yok oluşa güçlü bir şekilde hayır dediği, onurlu bir yaşam ateşinin fitillenmesinin yıldönümü olduğunu kaydetti.

Gerenlik, “Gelecek neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması çok önemlidir” dedi.

Rumların Adayı Yunanistan’a bağlamak için Akritas planını hazırladığını, bu plan ile önce Kıbrıs Türklerine verilen haklar ile Türkiye’nin garantörlük hakkının kaldırılmasının, devamında da Türklerin adadaki varlığına son verilmesinin amaçlandığını kaydeden Gerenlik, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak 1974’de gerçekleştirdiği Barış Harekatı sayesinde adada 42 yıldır barış ve huzurun hakim olduğunu vurguladı.

Çözüm çabalarına da değinen Gerenlik, Kıbrıs Türkünün Kıbrıs’ta eşitliğe dayalı, adil, kalıcı, var olan gerçeklerin dikkate alındığı, barış ve huzur ortamının sağlanacağı bir çözüm için çaba sarf etmekte olduğunu belirtti.

ÖZOĞUL

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği üyesi ve  şehit torunu Ayşe Özoğul da yaptığı konuşmada, Kumsal Baskınının 150’den fazla çeteci tarafından, Yunan Alayı tarafından sağlanan silahlarla, bölgede ikamet eden Ermeniler’in verdiği bilgiler üzerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında Doktor Binbaşı olarak görev yapan Nihat İlhan’ın Kumsal’daki bir evde eşi ve üç çocuğunun öldürülmesinin Rumlar tarafından 1963’de işlenmiş en barbar cinayetlerden biri olduğunu kaydeden Özoğul, 24 Aralık gecesi Erdoğan Rifat, Feride Hasan, Tuncer Hasan, Muhip Hüseyin, Aziz Güner , Mustafa Hasan ve Mustafa Mehmet’in de şehit düştüğünü kaydetti ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu Öğrencisi İpek Arslan’ın Kumsal Şehitleri isimli şiiri okuduğu törende Barabarlık Müzesi de gezildi.

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