Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, “Bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmazsak, görevimizi yapmış sayılmayız” dedi.

EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ: “DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKMAZSAK, GÖREVİMİZİ YAPMIŞ SAYILMAYIZ”

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, “bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmazsak, görevimizi yapmış sayılmayız” dedi.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Direktör, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Direktör, yayımladığı mesajda, Yunanistan’ın 1963’te Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması anlamına gelen ENOSİSİ gerçekleştirmek için 20 bin tam teçhizatlı askerini adaya çıkardığını, bu “kuşatma” ve “kanlı işgal”in ancak Anavatan Türkiye tarafından gerçekleştirilen 1974 Türk Barış Harekatı ile sonlandırıldığını kaydetti.

Direktör, “Bugün, Kanlı Noel’in 53.yıldönümünde bunları hatırlayarak gereğini yapmazsak, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmazsak,görevimizi yapmış sayılmayız” dedi ve şehitlere rahmet diledi.