Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası...

TBK GAZİLER DERNEĞİ BAŞKANI ÇÜMEN: “KIBRIS TÜRK’ÜNÜN VAROLUŞ MÜCADELESİNDE ŞEHİT DÜŞENLER, KIBRIS’TA TÜRKÜN VARLIĞINA TAHAMMÜL EDEMEYENLERE KARŞI KUTSAL VE YÜCE BİR DAVANIN HAKİKİ KAHRAMANLARIDIRLAR”

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin, Kıbrıs’ta Türk’ün varlığına tahammül edemeyenlere karşı verilen mücadelenin hakiki kahramanları olduğunu belirtti.

Dernek Genel Başkanı Adil Çümen, yayımladığı mesajda, Milli Mücadele ve Şehitler Haftasının “Kıbrıs Türk Halkının milli değerlerine, eşitlik ve egemenlik gibi haklarına sahip çıkmak ve kendi geleceğini kendisinin tayin etmesi için on bir yıl vermiş olduğu mücadelenin ve bu uğurda canlarını verenlerin minnetle anıldığı haftadır” dedi.

21 Aralık’ın Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama anlamına gelen Enosis’i gerçekleştirmek için Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıların başladığı, tüm dünyanın gözü önünde işlenmiş bir insanlık suçunun yıldönümü olduğunu belirten Çümen, “Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinde şehit düşenler, Kıbrıs’ta Türkün varlığına tahammül edemeyenlere karşı kutsal ve yüce bir davanın hakiki kahramanlarıdırlar” dedi.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974’te özgürlüğüne kavuştuğunu, egemenlik hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurduğunu kaydeden Çümen, “KKTC’yi yaşatmaya olan inancımızı bir kez daha yeniler Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği üyeleri olarak, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nda Şehit olan silah arkadaşlarımızla birlikte, bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarız” dedi.