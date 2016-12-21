Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:17

Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası...

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin, Kıbrıs’ta Türk’ün varlığına tahammül edemeyenlere karşı verilen mücadelenin hakiki kahramanları olduğunu belirtti.

Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

TBK GAZİLER DERNEĞİ BAŞKANI ÇÜMEN: “KIBRIS TÜRK’ÜNÜN VAROLUŞ MÜCADELESİNDE ŞEHİT DÜŞENLER, KIBRIS’TA TÜRKÜN VARLIĞINA TAHAMMÜL EDEMEYENLERE KARŞI KUTSAL VE YÜCE BİR DAVANIN HAKİKİ KAHRAMANLARIDIRLAR”

Türk Barış Kuvvetleri  Gaziler Derneği, varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin, Kıbrıs’ta Türk’ün varlığına tahammül edemeyenlere karşı verilen mücadelenin hakiki kahramanları olduğunu belirtti.

Dernek Genel Başkanı Adil Çümen, yayımladığı mesajda,  Milli Mücadele ve Şehitler Haftasının “Kıbrıs Türk Halkının milli değerlerine, eşitlik ve egemenlik gibi haklarına sahip çıkmak ve kendi geleceğini kendisinin tayin etmesi için on bir yıl vermiş olduğu mücadelenin ve bu uğurda canlarını verenlerin minnetle anıldığı haftadır” dedi.

21 Aralık’ın Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama anlamına gelen Enosis’i gerçekleştirmek için Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıların başladığı, tüm dünyanın gözü önünde işlenmiş bir insanlık suçunun yıldönümü olduğunu belirten Çümen,  “Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinde şehit düşenler, Kıbrıs’ta Türkün varlığına tahammül edemeyenlere karşı kutsal ve yüce bir davanın hakiki kahramanlarıdırlar” dedi.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974’te özgürlüğüne kavuştuğunu, egemenlik hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurduğunu kaydeden Çümen, “KKTC’yi yaşatmaya olan inancımızı bir kez daha yeniler Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği üyeleri olarak, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nda Şehit olan silah arkadaşlarımızla birlikte, bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarız” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Şehitler Haftası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 Aralık 2016 Perşembe Gündemi 22 Aralık 2016 Perşembe Gündemi
Bütçe Maratonunda Son Gün (4) Bütçe Maratonunda Son Gün (4)
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

22 Aralık 2016 Perşembe Gündemi
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri anılacak... Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini...

Haberi Oku