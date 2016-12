RADYO GÜVEN LİSELERARASI ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLEDİ

YARIŞMA, MURATAĞA- SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİNE İTHAF EDİLDİ

Radyo Güven, “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla “Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması” düzenledi.

Yarışmada, kompozisyon kategorisinde; Türk Maarif Koleji’nden Zekiye Karagözlü birinci, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ceyhan Şahinkaya ikinci, Lefkoşa Türk Lisesi’nden de Esra Göz üçüncü oldu.

Yarışmada şiir kategorisinde ise; Lefkoşa Türk Lisesi’nden Zehra İpek birinci, English School of Kyrenia’dan Azra Say Ötün ikinci, Hazal Say Ötün üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve Radyo Güven Müdürü Muharrem Özdemir tarafından verildi.

16 okuldan 77 eserin katıldığını yarışma, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlerine ithaf edildi.

Radyo Güven’de dün gerçekleştirilen yarışmada finale kalan öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarını jüri önünde okudu. Jürinin değerlendirmesinin ardından dereceler açıklandı.

Yarışma sırasında Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde topluca katledilip şehit düşenlerin yakınlarının konuşmalarını içeren belgeselden kesitler de video gösterimiyle aktarıldı.