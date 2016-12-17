Yarışma sırasında Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde topluca katledilip şehit düşenlerin yakınlarının konuşmalarını içeren belgeselden kesitler de video gösterimiyle aktarıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve Radyo Güven Müdürü Muharrem Özdemir tarafından verildi.

Yarışmada şiir kategorisinde ise; Lefkoşa Türk Lisesi’nden Zehra İpek birinci, English School of Kyrenia’dan Azra Say Ötün ikinci, Hazal Say Ötün üçüncü oldu.

Yarışmada, kompozisyon kategorisinde; Türk Maarif Koleji’nden Zekiye Karagözlü birinci, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ceyhan Şahinkaya ikinci, Lefkoşa Türk Lisesi’nden de Esra Göz üçüncü oldu.

Radyo Güven, “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla “Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması” düzenledi.