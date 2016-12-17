Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 11:47

“Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası”

'Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

RADYO GÜVEN LİSELERARASI ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLEDİ

YARIŞMA, MURATAĞA- SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİNE İTHAF EDİLDİ

 Radyo Güven, “Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla “Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması” düzenledi.

Yarışmada, kompozisyon kategorisinde; Türk Maarif Koleji’nden Zekiye Karagözlü birinci, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ceyhan Şahinkaya ikinci, Lefkoşa Türk Lisesi’nden de Esra Göz üçüncü oldu.

Yarışmada şiir kategorisinde ise; Lefkoşa Türk Lisesi’nden Zehra İpek birinci, English School of Kyrenia’dan Azra Say Ötün ikinci, Hazal Say Ötün üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve Radyo Güven Müdürü Muharrem Özdemir tarafından verildi.

16 okuldan 77 eserin katıldığını yarışma, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlerine ithaf edildi. 

Radyo Güven’de dün gerçekleştirilen yarışmada finale kalan öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarını jüri önünde okudu. Jürinin değerlendirmesinin ardından dereceler açıklandı.

Yarışma sırasında Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde topluca katledilip şehit düşenlerin yakınlarının konuşmalarını içeren belgeselden kesitler de video gösterimiyle aktarıldı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam Araçları Konusunda Açıklama… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler Görüşmesi Sonrası...
Baraka, Serdar Denktaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu Baraka, Serdar Denktaş Hakkında Suç Duyurusunda...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın...

Haberi Oku