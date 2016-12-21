Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da Da Anıldı

Milli mücadele şehitleri, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası çerçevesinde Gazimağusa’da düzenlenen törenle anıldı.

Suriçi’ndeki Canbulat Şehitliği’nde yer alan tören, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkez Komutanı Albay Çetin Sucu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Akın Örsdemir, Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, vakıf, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı, istiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Halime Akdeniz ile 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Can Yolga konuşma yaptı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Aysel Erkanlı da “Bizden Selam Olsun” isimli şiir okudu.

Şehitleri anma töreni, din görevlisi tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle tamamlandı.

AKDENİZ

Tarih Öğretmeni Halime Akdeniz konuşmasında, aradan 53 yıl geçmesine karşın şehitlerin acılarının bugün gibi taze olduğunu kaydetti.

“Şehitlerimiz toplum olarak bugün içinde bulunduğumuz durumdan memnun mudur?” sorusunu yönelten Akdeniz, hayata bakış açısını değiştirmek gerektiğini bunun da eğitimle başlayacağını kaydetti.

Akdeniz, anne ve babaların çocukları için harcadıkları emek ve fedakarlıktan daha fazlasını toplum için şehit ve gazilerin yaptığını söyledi.

YOLGA

Yüzbaşı Can Yolga, bugünün, Kıbrıs Türkü’nün yok oluşa “hayır” dediği gün olduğunu belirtti.

Yolga, bugünkü özgürlük ortamının şehit ve gazilere borçlu oldunduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında her türlü yokluğa karşlı örnek direniş ve dayanışma sergilediğini belirtti.

Geçmişi unutmayacaklarını ancak kin ve nefretin sonsuza kadar sürmesini de istemediklerini ifade eden Yolga, gerçekleri dikkate alarak, adil ve kalıcı bir çözüm için müzakere masasında çaba serf edildiğini söyledi.

Yolga, toprak ve bayraktan asla vazgeçilmeyeceğini de sözlerine ekeldi.