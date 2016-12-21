Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Aralık 2016 Çarşamba 08:56

Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da Da Anıldı

Milli mücadele şehitleri, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası çerçevesinde Gazimağusa’da düzenlenen törenle anıldı.

Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa'da Da Anıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Milli mücadele şehitleri,  21-25 Aralık  Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası çerçevesinde Gazimağusa’da düzenlenen törenle anıldı.

Suriçi’ndeki Canbulat Şehitliği’nde yer alan tören, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkez Komutanı  Albay Çetin Sucu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Akın Örsdemir, Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, vakıf, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı, istiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Halime Akdeniz  ile 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Can Yolga konuşma yaptı, Gazimağusa Türk Maarif  Koleji öğrencisi Aysel Erkanlı da “Bizden Selam Olsun” isimli şiir okudu.

Şehitleri anma töreni, din görevlisi tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle tamamlandı.

AKDENİZ

Tarih Öğretmeni Halime Akdeniz konuşmasında,  aradan 53 yıl geçmesine karşın şehitlerin acılarının bugün gibi taze olduğunu kaydetti.
“Şehitlerimiz toplum olarak bugün içinde bulunduğumuz durumdan memnun mudur?” sorusunu yönelten Akdeniz,  hayata bakış açısını değiştirmek gerektiğini bunun da eğitimle başlayacağını kaydetti.

Akdeniz, anne ve babaların çocukları için harcadıkları emek ve fedakarlıktan daha fazlasını  toplum için şehit ve gazilerin yaptığını söyledi.

YOLGA

Yüzbaşı Can Yolga,  bugünün, Kıbrıs Türkü’nün yok oluşa “hayır” dediği gün olduğunu belirtti.

Yolga,  bugünkü özgürlük ortamının şehit ve gazilere borçlu oldunduğunu vurgulayarak,  Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında her türlü yokluğa karşlı örnek direniş ve dayanışma sergilediğini belirtti.

Geçmişi unutmayacaklarını ancak  kin ve nefretin sonsuza kadar sürmesini de istemediklerini ifade eden Yolga,  gerçekleri dikkate alarak, adil ve kalıcı bir çözüm için müzakere masasında çaba serf edildiğini söyledi.

Yolga,  toprak ve bayraktan asla vazgeçilmeyeceğini de sözlerine ekeldi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Milli MücadeleGazimagusa
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku