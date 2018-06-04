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Milli mücadele madalyaları…

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ile ilgili açıklama yaptı.

Milli mücadele madalyaları…

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ile ilgili açıklama yaptı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:57
Milli mücadele madalyaları…

TMT DERNEĞİ: “DAĞIITIMLAR DEVAM EDİYOR. İLGİLİLER VEYA EN YAKIN VARİSLERİ BAŞBAKANLIĞİN  İLGİLİ BİRİMİNE BAŞVURMALI”

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ile ilgili açıklama yaptı.

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar yazılı açıklamasında, madalya ve beratların dağıtımının sürdüğünü belirterek,  yasa gereği ilgili kişi veya en yakın varislerin Başbakanlıkta oluşturulan birime müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bayar,  Milli Mücadele Madalyası ve Beratı dağıtımın yasa gereği 1955 ile 1976 tarihleri arasında milli varoluş mücadelesine katkı koyanlara ve Barış Harekatı’na  katılanlara verildiğini hatırlattı.

Bayar, başvurularda,  dilekçe  ile birlikte kimlik ve terhis belgelerinin  suretini ibraz etmek

gerektiğini,  hayatta olmayanların başvurularının ölüm belgesi, terhis belgesi ve en yakının kimlik sureti ile yapılacağını belirtti. .

Bayar, madalya ve beratların devletin ilgili birimi  kanalıyla  dağıtıldığına işaret ederek,

“Madalyaları Derneğimiz vermiyor. Yasaya uygun olarak Başbakanlık veriyor. Bizler Dernek olarak üyelerimize ve bize başvuran hak sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz”  ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 16:24
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