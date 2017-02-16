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16 Şubat 2017 Perşembe 15:59

Milli İradeye Saygı Platformu’ndan Anstasiadis’in Hareketine Tepki

Milli İradeye Saygı Platformu'ndan Anstasiadis'in Hareketine Tepki
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“KKTC MİLLETİNE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK VE EDEPSİZLİKTİR”

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, bugünkü liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis’in “söyleyecek birşeyim yoktur” deyip kapıyı sertçe vurup çıkmasının  KKTC milletine  büyük bir edepsizlik ve saygısızlık olduğunu ifade etti.

Sancar yaptığı yazılı açıklamada,  hiçbir diplomatik ilişkide bu denli saygısız ve hadsiz bir tutum yaşanmadığını vurgulayarak, “Bu tutum biz milli iradenin savunucuları ve geçmişi kahramanlıklarla dolu olan KKTC milletine büyük bir saygısızlık ve edepsizliktir” dedi.

Sancar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya seslenerek, “büyük bir özür gelmediği müddetçe ve Enosis kararından vazgeçilmediği sürece tekrar aynı masada bulunmanın  gereksiz ve yersiz olduğunu” ifade etti.

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