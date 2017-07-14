Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Temmuz 2017 Cuma 09:22

Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği Önünde Düzenlenecek Etkinliğe Halkı Davet Etti

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, yarın akşam, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Toplantısı&#34;na halkı&nbsp;davet etti.

Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği Önünde Düzenlenecek Etkinliğe Halkı Davet Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, yarın akşam, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Toplantısı"na halkı davet etti.

Sancar yazılı açıklamasında, 21.00-24.00 saatleri arasında TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilecek olan etkinlikle ilgili olarak, “Bu milli birlik ve kardeşlik gününde demokrasimize, milli birliğimize, şehit kanıyla sulanmış bu mukaddes bayrağımıza ve bu aziz vatanımıza en güzel şekilde sahip çıkalım. 30’a yakın dernek, kurum ve kuruluşla hep birlikte sesimizi Anavatanımıza duyuralım” ifadelerine yer verdi.

Sancar açıklamasında, 19 Temmuz Çarşamba akşamı Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak Şafak Nöbeti etkinliğine de halkı davet ederek, “Hep beraber orda olalım. KKTC’nin kurtuluş gününü birlikte kutlayalım. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil Edildi TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil...
Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam...
LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına Başladı LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına...
BKP: “federal Bir Çözüm İçin Mücadeleye Kararlılıkla Devam Edilecek” BKP: “federal Bir Çözüm İçin Mücadeleye Kararlılıkla...
Gazimağusa Ve İskele’de Trafik Ve Asayiş Operasyonu Gazimağusa Ve İskele’de Trafik Ve Asayiş Operasyonu
Fritöz Yangına Neden Oldu Fritöz Yangına Neden Oldu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında...
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısında temsil...

Haberi Oku