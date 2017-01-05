Milli İradeye Saygı Platformu, son günlerde Türkiye’de yaşanan ve masum insanların ölmesine sebep olan terör olaylarını kınadı.

MİLLİ İRADEYE SAYGI PLATFORMU, TERÖR OLAYLARINI KINADI





Milli İradeye Saygı Platformu, son günlerde Türkiye’de yaşanan ve masum insanların ölmesine sebep olan terör olaylarını kınayarak, sebep olanların “caniliğini” lanetledi.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, son olarak İstanbul’da Reina gece kulübünde yaşanan ve 39 masum vatandaşın ölümüne sebep olan saldırının basit bir olay olmadığını söyledi.

Dış güçlerin karanlık fikirlerinin, masum insanları gözetmeksizin katletmesinin büyük ve vahamet verici olduğuna işaret eden Sancar, “bu vahşete sessiz kalan veya destekleyen insanların da terörü destekleyen suçlu olduğu bir gerçektir” dedi.

Barbaros Şansal’ın Türkiye’ye yönelik söylemlerini de eleştiren Sancar, konu hakkında İçişleri Bakanlığı ve gerekli mercilere şikayetlerini yaptıklarını kaydetti.

Şansal’ın linç edilmesini tasvip etmemekle birlikte esefle kınadıklarını da söyleyen Sancar, “Hukukun üstünlüğü çerçevesinde olayların çözülmesi ve adaletin vuku bulması gayemizdir” dedi.

Sancar şöyle devam etti: “ Amacımız ayrıştırma değil birleştirmektedir. Dolayısıyla herkesin ağzından çıkan kelimelere ve sözlere bu hassas dönemde dikkat etmesi gerekmektedir.”