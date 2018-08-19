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MİLLİ GURUR YİĞİTCAN HEKİMOĞLU, AVRUPA İKİNCİLİĞİNİN ARDINDAN BASIN İLE BİRARAYA GELDİ

MİLLİ GURUR YİĞİTCAN HEKİMOĞLU, AVRUPA İKİNCİLİĞİNİN ARDINDAN BASIN İLE BİRARAYA GELDİ

19 Ağustos 2018 Pazar 17:28
MİLLİ GURUR YİĞİTCAN HEKİMOĞLU, AVRUPA İKİNCİLİĞİNİN ARDINDAN BASIN İLE BİRARAYA GELDİ

MİLLİ GURUR YİĞİTCAN HEKİMOĞLU, AVRUPA İKİNCİLİĞİNİN ARDINDAN BASIN İLE BİRARAYA GELDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans öğrencisi Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen, 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Atletizm Milli Takımı ile 4x400 metre klasmanında 2’incilik elde etmesinin ardından, Antrenörü Celal Keleş ile birlikte Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonunda basın ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonunda gerçekleşen basın toplantısına ayrıca, GAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Hekimoğlu’nun ailesi ve destekte bulunanlar katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, Yiğitcan Hekimoğlu’nun; ülke genciğine doğru yatırım yapıldığı zaman, Avrupa ve dünya çapında başarılı olabileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ise konuşmasında, bu tablodan büyük gurur duyduğunu belirterek, Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş’in, uluslararası arenada neler yapılabileceğini gösterdiklerini belirtti. Zorlu bir çalışmanın örneği olan bu başarıda katkı koyan herkese teşekkür eden Değirmencioğlu, Spor Dairesi olarak, tam destek vermeye devam edeceklerinin sözünü verdi.

Antrenör Celal Keleş yaptığı açıklamada, maddi ve eğitim anlamında, Girne Amerikan Üniversitesi’nin, çok ciddi katkıları olduğunu belirterek, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar önderliğinde büyük destek gördüklerini ifade etti.

Keleş, Türkiye 4x100 metre Milli Takımı’nın, elde ettiği dereceyi “İnanılmaz” olarak nitelendirdi. Avrupa’da 37,98’lik derecenin en iyi 4x100 metre branşında 3’üncü derece olduğunu, dünyada da en iyi 11 derece olduğunu belirten Keleş, kazanılan madalyanın kendilerine gurur ve mutluluk verdiğini ifade etti.

GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar ise yaptığı konuşmasında, güzel bir başarı elde edildiğini, GAÜ olarak Hekimoğlu ve Keleş ile gurur duyduklarını belirtirken “Her zaman olduğu gibi, yanınızda olamaya devam edeceğiz” dedi.

Yiğitcan Hekimoğlu yaptığı açıklamada, bu hayal için çok çalıştıklarını ve başardıklarını dile getirirken, “Kimine göre hayaldi, ama 2016 Olimpiyatlarından sonra bunu başarabileceğimizi her zaman söyledik” dedi. Hekimoğlu, bu başarıyı Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmanın guru verici olduğunu ifade etti.

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