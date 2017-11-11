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11 Kasım 2017 Cumartesi 10:38

Milli gelir çok az haydi köpekleri gezdirelim !

Milli gelir çok az haydi köpekleri gezdirelim !
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 Milli gelir çok az haydi köpekleri gezdirelim !

Tanınmış gazeteci yazar Bekir Coşkun Norveçliler ile Türkler arasındaki yaşam felsefesini gözler önüne serdiği yazısıyla yine gündem oluşturdu.

Norveçlilerin kişi başına düşen 97 bin dolarlık milli geliri az bulduklarından dolayı köpeklerini neden gezdirmeye başladıklarını duyunca gerçekten çok şaşıracaksınız. İşte Bekir Coşkun’un o yazısı:

 

Norveçlilerin kişi başına milli geliri 97 bin dolar...
Az buldular…
Köpeklerini gezdirmeye başladılar…
*
Ne ilgisi var demeyin…
Geleceğim…
*
Durmadan hayvanları öldüren bizim insanlar, en son geçen gün eşeği götürüp ayaklarından demir yoluna bağladılar…
Ki tren gelince kaçamasın paramparça olsun…
İyi yürekli makinist uzaktan görünce zar zor durdurdu treni, başına neler geldiğini anlayamayan eşeği çözüp kurtardılar, kocaman sevimli gözleri ile çayırlara doğru koşup gitti, bir başka “insana” denk gelene kadar…
Onu raylara bağlayan eşeği bulursanız sorun bakın; yarı açtır…
*
Norveç ise ekonomik kurullarda milli gelirin az olduğu tartışılırken, öte yandan karar aldılar geçen hafta:
Köpekler iki kez gezdirilecek…
*
Tabii ki köpek gezdirince milli gelir artmıyor…
İlgisi şu:
Çocuklarına herhangi bir canlıyı sevdiren, sorumluluğunu öğreten, ona saygıyı gösteren toplumlarda çocuklar farklı büyürler…
Çocukluğunda kedinin mamasını ya da köpeğinin ihtiyaçlarını dert edine edine büyüyen çocuklar, yönetime geldiklerinde, uzaktaki yoksul insanları, mamasız bir bebeği asla unutamazlar…
Çocukluğunda dilsiz tavşanı ile iletişim kurmayı öğrenen çocuklar, büyüdüklerinde dili olan insanlarla hayda hayda anlaşabilirler…
Barış, sevgi, saygı ve huzur içindeki bir ülkede üretim de artar, milli gelir de…
*
Onun için; insan kafası kesmek yerine, hayvanlarına dahi acıyan ve kıyamayan tüm toplumların ulusal geliri 50 bin doların üzerinde…
Biz; Meksika’nın altında, Lübnan’ın üzerinde bir yerde diplerdeyiz…
Ortalaması 10 bin dolar bile değil…
Aç ve yoksullara günde 5 lira anca…
*
Kış bastırdı…
Dışarıda soğuk var…
Çok yer kar altında…
Bebeklerinizin eline evdeki yemek artıklarını verin, kapının önüne, kedilere, köpeklere, kuşlara götürüp bıraksınlar…
Döndüklerinde yüzlerindeki mutluluğu göreceksiniz…
Gülümseyerek uyuduklarında, üstlerini örterken sarılın öpün…
Bir kez de benim yerime…
Bekir COŞKUN

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NorveçBekir Coşkun
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