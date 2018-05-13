Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan “Atam İzindeyiz” anlayışıyla etkinlikler haftası

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, “Atam İzindeyiz” anlayışı ile birçok etkinlik düzenliyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk’ü anmanın, “güzel duygularla, coşkuyla, Atatürk ilkelerini düşünerek, anlayarak, konuşarak olması gerektiği” anlayışı ile gençliğin spor yaparak da geçireceği etkinlikler yarın başlayacak ve 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.



Hafta yarın Girne Kapısı’ndaki Atatürk anıtında saat 9.30’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in yapacağı açılışla başlayacak. Zeybek ve vals dansları gösterileri, haftayı temsil eden meşalelerin yakılması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya cevabı yer alacak.



15 Mayıs Salı günü ise, “Atam Işığında Geleceğe Sürüyoruz” diye adlandırılan, bisiklet sürme etkinliği 9.30’da Güzelyurt bölgesinde yapılacak. Lefke’de ise “Atam Işığınla Geleceği Şekillendiriyoruz” diye isimlendirilen duvar boyama etkinliği olacak. Aynı saatlerde Mağusa’da Citymall Alışveriş Merkezi’nde Streetball, Gençhatlon, Sinema ve Namık Kemal Lisesi okul orkestrası konseri yer alacak.



16 Mayıs Çaramba günü “Atam Işığında Eğlenerek Spor Yapıyoruz” etkinliği Atila Topaloğlu Sahası’nda yapılacak. Gün içerisinde K.K.T.C’deki tüm bölgelerde çocuk onkoloji servisine bağış toplanacak. Saat 10:00’ da TMK’da, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Etkinlikleri çerçevesince bu hafta için ortak yapılan “ Atam Işığında Çevremizi Konuşuyoruz” söyleşisi yer alacak.



Söyleşiye, Türkiye’nin en popüler çevre biyologlarından olan, 30’dan fazla kitabı, 40.000 sayfadan fazla bilimsel yazıya imza atmış, Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Akut kurucu ve onursal başkanı, Evreste 2 kez tırmanmış Yedi Zirveler projesini tamamlayabilen dünyanın en genç dağcısı unvanına sahip 7000 m yüksek 5 dağa tırmanarak Kar Leoparı ünvanı kazanmış, 7 yayımlanmış kitabı olan Ali Nasuh Mahruki’de katılacak.



Ali Nasuh Mahruki aynı gün 15:30’da “Atam Işığında Geleceğe Tırmanıyoruz” dağcılık etkinliğinde Bufavento kalesine yapılacak yürüyüşe de katılarak gençlere öncülük edecek.



17 Mayıs Perşembe günü “ Atam Işığında Engelleri Aşıyoruz” Gençhatlon etkinliği saat 10:00 da Lefkoşa LTL, SSEML, LAGSL, 20 TFL okullarında kurulacak parkurlarda yapılacak. Aynı saatlerde AKM’de “ Atam Işığında Önemini Konuşuyoruz” söyleşisi gerçekleşecek.



Her okuldan gelecek okul temsilcileri Atatürk ilkelerinin Kıbrıs Türk Gençliği için ne ifade ettiğini tartışacağı etkinlikte gençlere, medya temsilcileri de eşlik edecek.



Geçitkale Havaalanı’nda saat 10:00 da Sivil havacılık Federasyonu bölge okullarına “Atam Işığında Yükseliyoruz” sivil havacılık görselleri yaparak istikbalin göklerde olduğu vurgusu yapılacak.



18 Mayıs Cuma günü gençler gruplar halinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve askeri kurumları ziyaret edecek.



19 Mayıs Cumartesi ise saat 18:00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu caddesine doğru “Atam İzindeyiz Korteji” tüm orta dereceli okullar, tüm üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon ve dernekler, tüm sivil toplum gençlik ve spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek.



Dereboyu’nda saat 19:30’da gerçekleştirilecek Türkiye’nin en ünlü gruplarından olan “Mor ve Ötesi” konseriyle etkinlikler haftası son bulacak.

