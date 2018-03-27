MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Makina Mühendisleri Odası arasında “Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreni Bakanlıkta yer aldı ve protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu imza koydu.

Makina alanında yaşam boyu eğitim kurslarının düzenlenmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak sektör ile eğitim kurumlarının paralelliğinin sağlanmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolüyle sektörün ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesi ve makina alanında gelişimin sağlanması amaçlanıyor.