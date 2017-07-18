Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı 35 Okulda Bakım Onarım Başlattı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, altyapılarının iyileştirilmesi ve fiziki yapılarının 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı'na hazır hale getirilmesi amacıyla 35 okulda bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, yıl içerisinde okulların birçok ihtiyacıyla birlikte tamir, tadilat ve yenileme ihtiyaçlarının belirlendiği, bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler hazırlandığı ve ihale süreçlerinin sonuçlanmasıyla yapımların başladığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Gemikonağı Erdal Abit Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin yapılacağı arazinin belirlenmesinin ardından yeni okul binasının inşaatı için proje çalışmalarının tamamlandığı da ifade edilen açıklamada, inşaatın en kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, yapımına başlanan 35 tamir, tadilat ve yenileme projesinin hızla devam ettiği ve birçoğunun tamamlanmak üzere olduğu vurgulandı.

İhtiyaçları belirlenen diğer okullar için proje ve fizibilite çalışmalarının da sürdürülmekte olduğu kaydedilen açıklamada, tüm okulların bakım, onarımı ve boya işlemleri yapılarak yeni eğitim öğretim yılı başlangıcına hazır olmaları için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, tamir, tadilat ve yenileme çalışmaları devam eden okullar ve yapılan işler şunlar:

1- Girne 19 Mayıs TMK (2 yeni ek derslik inşaatı)

2- Vadili İlkokulu (6 yeni ek derslik inşaatı )

3- Gönyeli İlkokulu (10 yeni ek derslik ve 2 yeni, kız / erkek öğrenci tuvalet inşaatı)

4- Gemikonağı Erdal Abit Okul Öncesi Eğitim Merkezi (Yeni, okul binası inşaatı)

5- Gazimağusa Ticaret Lisesi (Tamir ve tadilat)

6- Güzelyurt Türk Maarif Koleji (2 yeni ek derslik ve merdiven inşaatı)

7- İskele Bekirpaşa Lisesi (2 yeni ek derslik inşaatı)

8- Akova İlkokulu (Yeni, kız/erkek öğrenci tuvaleti ve soyunma odaları inşaatı)

9- Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi (Yeni, kız / erkek öğrenci tuvaleti ve soyunma odaları inşaatı)

10- Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu (Okul bahçe telleme inşaatı)

11- Bayraktar TMK. (Çatı İzolasyon)

12- Çamlıbel Aysun İlkokulu (Çatı izolasyonu ve yeni, kız / erkek öğrenci tuvaleti)

13- Karşıyaka Merkez İlkokulu (Kapı ve pencere değişimi)

14- Meriç İlkokulu (Tamir ve tadilat)

15- Hamitköy İlkokulu (Yeni, pencere düzenlemesi)

16- Düzova İlkokulu (2 yeni ek derslik inşaatı )

17- Yeniboğaziçi İlkokulu (2 yeni ek derslik inşaatı )

18- Karaoğlanoğlu İlkokulu (4 yeni ek derslik inşaatı )

19- Şht. Mehmet Eray İlkokulu (Yeni, öğretmen odası ve tuvalet inşaatı )

20- 23 Nisan İlkokulu (4 yeni ek derslik inşaatı )

21- Şht. Zeka Çorba Ortaokulu (Tamir ve tadilat)

22- Şht. Tuncer İlkokulu (Tamir ve tadilat )

23- Akdoğan İlkokulu (Yeni, basket ve spor sahası inşaatı )

24- Erenköy Lisesi (Yeni, müdür mavini odaları inşaatı )

25- Çayönü İlkokulu (Yeni, tuvalet inşaatı)

26- Haydarpaşa Ticaret Lisesi (Yeni, mutfak ve atölye inşaatı )

27- Pınarbaşı Okul Öncesi Eğitim Merkezi (Eski okul binasını düzenleme )

28- Şht. Hüseyin Akil İlkokulu( Yeni, depo + kantin + kız / erkek öğrenci tuvalet inşaatı)

29- Şht. Mehmet Eray İlkokulu (Okul çevre düzenleme ve tadilat )

30- Şht. Yalçın İlkokulu (Yeni ambar + depo inşaatı ve asfaltlama )

31- Lefkoşa Türk Maarif Koleji (2 yeni ek derslik ve kız/erkek öğrenci tuvalet inşaatı)

32- Lefkoşa Özel Eğitim Vakfı (Mevcut çok amaçlı kapalı salon yenileme ve düzenleme)

33- Canbulat Özgürlük Ortaokulu (Genel Tamir ve tadilat )

34- Şht. İlker Karter İlkokulu ( Tamir ve tadilat )

35- Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu (Tamir ve tadilat )