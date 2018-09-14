Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Yeni Eğitim Yılını Değerlendirdi: “Okullara Yeni Kayıtlarda Yüzde 20 Artış Var”

YENİ EĞİTİM YILI İLKOKULLARDA PAZARTESİ ORTA EĞİTİMDE SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

“TOPLUMA, İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLI, EKOLOJİK DENGEYİ KORUYAN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“DİN DERSİ KONUSU POLİTİK MALZEME YAPILIYOR”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bu yıl okullara kayıt için yapılan başvurularda yüzde 20 artış yaşandığını, bunun ülkeye gelen nüfus oranındaki artışı gösterdiğini söyledi.



Özyiğit, yeni eğitim yılının ilkokul ve ortaokullarda pazartesi günü, genel orta eğitim ve mesleki teknik öğretim okullarında ise salı günü başlayacağını belirtti.



Bakan Özyiğit, bugün basın toplantısı düzenleyerek, yeni eğitim yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, yeni eğitim yılının öğrenci, öğretmen, veliler ve tüm topluma hayırlı olmasını diledi.



Topluma, insana ve çevreye duyarlı ekolojik dengeyi koruyan nesiller yetiştirmenin temel hedefleri olduğunu dile getiren Özyiğit, eğitimde planlama yapmanın ve devlet politikası belirlemenin şart olduğunu kaydetti.



Okulların birçoğunda tadilat ve tamiratların tamamlandığını söyleyen Özyiğit, okulların açılacağı ilk hafta bazı okullarda öğretmen sıkıntısı yaşanabileceğini ancak gelecek hafta sonu yapılacak öğretmen sınavlarının ardından sorunun çözüleceğini kaydetti.



“VİZYON 2030 HEDEFİYLE HAREKET EDİYORUZ”

Eğitim yılı başlarken hedefler ve vizyon belirlemenin önemine işaret eden Özyiğit, eğitimi parça parça değil bir bütün olarak ele alarak yapılandırmayı hedeflediklerini belirtti.



Özyiğit, vizyon 2030 hedefiyle gelecekte nasıl bir birey ve eğitime ulaşılması isteniyorsa ona yönelik çalışmaların yapılacağını söyledi.



Topluma, insana ve çevreye duyarlı ekolojik dengeyi koruyan nesiller yetiştirmenin temel hedefleri olduğunu dile getiren Özyiğit, eğitimde planlama yapmanın ve devlet politikası belirlemenin şart olduğunu kaydetti.



Gelinen noktada ülkenin bir yandan işgücü alırken diğer yandan ise genç işsiz sayısının arttığını ve gençlerin göç ettiğini söyleyen Özyiğit, “Eğitimi doğru planlayamadık” dedi.



Dövizde yaşanan ciddi tırmanışın getirdiği sorunlara değinen Özyiğit, hükümetin sorunlara yönelik tedbirler aldığını, alınan bazı tedbirlerin yaşanan fırlama neticesinde değerini yitirdiğini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.



“OKULLARA KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYISINDA YÜZDE 20 ARTIŞ”

Bakan Özyiğit, bu yıl okullara kayıt için yapılan başvurularda yüzde 20 artış yaşandığını, bu artışın ülkeye gelen nüfus oranındaki artışı gösterdiğini söyledi.



Bu rakamın daha çok okul, derslik ve öğretmene ihtiyaç duyulacağının göstergesi olduğunu dile getiren Özyiğit, hükümetin kendi bütçesini hazırlamadığını, önceki dönemde hazırlanan bütçede bazı değişiklikler yaptığını bunun da önemli bir sorun olduğunu ifade etti.



2018 eğitim bütçesinin yüzde 70’inin maaş ve yatırımlara, yüzde 17’sinin kurumlara transfer, yüzde 7 buçuğunun mal ve hizmet alımına harcanacağını dile getiren Özyiğit, eğitimde altyapı ve donanıma ise yüzde 4 buçuğunun ayrıldığını belirtti.



Özyiğit, geçtiğimiz yıl Girne’de bir grup öğrencinin okulsuz kaldığını anımsatarak bu yıl böyle bir sorun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını kaydetti.



“TADİLATLAR TAMAMLANDI”

Özel okullardan devlete önemli bir miktarda öğrenci yöneldiğini söyleyen Özyiğit, buna rağmen okul sıkınıtısı yaşanmasının beklenmediğini ifade etti.



Özyiğit, tadilatların da yerel bütçeden ayrılan kaynaklarla yapıldığını, iki okul hariç diğer okullarda tadilatların tamamlandığını söyledi.



Mesleki teknik okullara ilginin artığını dile getiren Özyiğit, bunun sevindirici olduğunu vurguladı.



Özyiğit, okullara kapsam bölgeleri dışında kayıt yapılmasının önüne geçmek adına çalışma yapıldığını, Öğretmen Nakil Tüzüğü’nün tamamlandığını, Özel Eğitim Yasası’nın sonlanmak üzere olduğunu söyledi.



Yüksek öğretimde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Özyğit, Kayıt Kabul Tüzüğü’nün geçirildiğini, Yükseköğretim Kayıt Portalı’nı hazırlandığını, ülkeye öğrenci olarak gelip kaçak olarak çalışılmasının önüne geçeceklerini söyledi.



Türkiye’den kontenjanlar konusuna değinen Özyiğit, yaptıkları çalışmalar doğrultusunda sayının artmasını beklediklerini, Türkiye’de bazı kesimlerin KKTC’ye yönelik yanlış propaganda yaptığını, üniversite harçlarnın ve KKTC’de hayatın olduğundan daha pahalı gibi gösterildiğini belirtti.



Özyiğit, öğrenci affı, A Level ve GCE öğrencileri ile Güney Kıbrıs’ta okuyan öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar ve uygulamaları da anlattı.



“EĞİTİMİ SORGULAYAN DENETİM SİSTEMİ”

Denetimlerin sadece öğretmenlere yönelik olmayacağını söyleyen Özyiğit, eğitimi sorgulayan denetim sistemi getireceklerini belirtti.



Yurtların, kreşlerin de denetleneceğini dile getiren Özyiğit, hizmet içi eğitimlerin de başladığını söyledi.



“DİN DERSİ KONUSU POLİTİK MALZEME YAPILIYOR”

Din dersine yönelik tartışmalara değinen Özyiğit, “Biz işin başında yola niçin çıktıysak oradayız. Bunu herkes anlasın. Biz bir şey söyledik tam da geldiğimiz nokta odur. Biz hiçbir zaman din dersi kaldırılacak, artık okutulmayacak demedik” dedi.



“Herkes kendi politik düşünecine göre bizi bir yerlere çekiştirmeye çalışyor” diyen Özyiğit, bu yaklaşımların doğru olmadığını belirtti.



Özyiğit, din dersinin haftalık 38 derslik periyotta bir ders, “okyanusta bir damla olduğunu” söyleyerek, bu konunun politik malzeme yapıldığını, bunun doğru olmadığını kaydetti.



Din dersinin ilkokullarda zorunlu ders, liselerde seçmeli ders olarak okutulacağını belirten Özyiğit, ortakokulda ise din dersine katılmak istemediğini bildiren öğrencilere başka bir ders verileceğini söyledi.



Mesleki teknik öğretim alanında ihtiyaç duyulan öğretmenlerin Türkiye’den talep edildiğini dile getiren Özyiğit, bu öğretmenler arasında din öğretmeni bulunmadığını belirtti.



Özyiğit, din öğretmenlerinin ülkeden mezun öğretmenlerden görevlendirileceğini kaydetti.



“ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ GİDERİLECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, 180 öğretmene ihtiyaç duyulduğunu ancak 132 kadro alınabildiğini, münhallerin Kamu Hizmeti Komisyonu’na bildirildiğini söyledi.



Öğretmen sendikaları ile ilgili bürokratların öğretmen nakilleri ile ilgili bir çalışma yaptığını belirten Özyiğit, kadro alımında yaşanan sıkıntıdan dolayı zamanın sarktığını kaydetti.



Özyiğit, daha çok öğretmen almak için uğraştıklarını ancak bunun başarılamadığını, 132 öğretmen için kadro alınabildiğini, bu arada geçen süre nedeniyle sarkmalar yaşanacağını, önümüzdeki hafta sonu yapılacağını belirtti.



Bakan Özyiğit, bundan dolayı önümüzdeki hafta okullar açılacağında bazı sıkıntıların yaşanacağını bazı okullarda özellikle ortaokul ve liselerde sıkıntı yaşanacağını kaydetti.



“TAŞIMACILIKTA USULSÜZ SÖZLEŞMELER İMZALANMADI”

Taşımacılık konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanı ve kendisinin de katılımı ile KAR-İŞ ile bir toplantı yaptıklarını söyleyen Özyiğit, uzlaşıya varıldığını belirtti.



Özyiğit, güvenli taşımacılığa önem verdiklerini vurgulayarak, usulsüz gördükleri bazı sözleşmeleri imzalamadıklarını kaydetti.



“TİYATRO BİNASI İÇİN PROJE HAZIR”

Devlet Tiyatrolarının yanan binasının ardından yeni bir bina sorununun uzun yıllardan beri çözüm beklediğini söyleyen Özyiğit, canla başla bu konuyu çözmeye çalıştıklarını belirtti.



Özyiğit, projenin tamamlandığını hazır olduğunu, kaynak arayışlarının devam ettiğini söyledi.



Ankara ziyareti konusundaki iddiaları da yanıtlayan Özyiğit, bu konuda herhangi bir kriz yaşanmadığını, yararlı görüşmeler yapıldığını belirtti.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris’in istifasını da değerlendiren Özyiğit, istifasının din dersleri ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, özel bir kurumdan aldığı teklifi kabul ederek istifa ettiğini belirtti. Özyiğit, özel sektörden gelen bürokratların müşavir olmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.



Önümüzdeki hafta okulların açılmasıyla bazı eksiklik ve aksaklıklar yaşanacağını söyleyen Özyiğit, sıkıntılar kısa sürede giderileceğini belirtti.



Özyiğit, hedeflerinin kendi ayakları üzerinde duran özgüvenli bir toplum yaratmak olduğunu ifade etti.