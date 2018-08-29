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MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT “ESKİ BEYARMUDU ORTAOKULU’NU ZİRAAT KOLEJİ OLARAK EĞİTİME KAZANDIRIYORUZ”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT “ESKİ BEYARMUDU ORTAOKULU’NU ZİRAAT KOLEJİ OLARAK EĞİTİME KAZANDIRIYORUZ”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT “ESKİ BEYARMUDU ORTAOKULU’NU ZİRAAT KOLEJİ OLARAK EĞİTİME KAZANDIRIYORUZ”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT “ESKİ BEYARMUDU ORTAOKULU’NU ZİRAAT KOLEJİ OLARAK EĞİTİME KAZANDIRIYORUZ”

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT “ESKİ BEYARMUDU ORTAOKULU’NU ZİRAAT KOLEJİ OLARAK EĞİTİME KAZANDIRIYORUZ”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT “ESKİ BEYARMUDU ORTAOKULU’NU ZİRAAT KOLEJİ OLARAK EĞİTİME KAZANDIRIYORUZ”
 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yıllar önce öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatılan ve atıl durumda bulunan Beyarmudu Ortaokulu binasının yeniden eğitime kazandırılması adına çalışmalar yaptıklarını ve okulu Beyarmudu Ziraat Koleji olarak eğitime tekrar kazandıracaklarını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bakanlık yetkilileriyle Beyarmudu Ziraat Koleji için düşünülen eski ortaokul binasında incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, yapılması planlanan okul ile ilgili bilgi verdi.
Bakan Özyiğit, hem tarım ve hayvancılık iş kolunda yaşanan nitelikli eleman sıkıntısını gidermek hem de bu alanlara ilgiyi yeniden artırmak adına Ziraat Koleji’ni hayata geçirmeyi düşündüklerini ifade ederek, Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı ile birlikte Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği ile de sürekli işbirliği içersinde olacaklarını ve bu alanlarda doğacak ihtiyaçların belirlenmesi doğrultusunda beraber hareket edeceklerini belirtti.
Ziraat Koleji olarak hayata geçirecekleri okulda ülkenin her bölgesinden öğrencilere eğitim verilmesinin planlandığına dikkat çeken Özyiğit, önceliklerinin her alanda üretime sahip çıkmak olduğunu, eğitime kazandırılacak Ziraat Koleji ile de hem bölgenin potasiyelinden yararlanılacağını hem de ziraat alanında daha donanımlı nesiller yetiştirirerek ülkemizin tarım alanındaki üretim ve gelişimine yön vereceklerini söyledi. 
Hayata geçirilecek okulun sadece teorik olarak eğitim vermeyeceğine dikkat çeken Özyiğit “öğrenciler teorik olarak alacakları eğitimden sonra bu teorik eğitimi pekiştirecekleri sahalara giderek, eğitimlerinin büyük bir bölümünü bu alanlarda geçirecek” dedi. Özyiğit, bakanlığa bağlı Talim ve Terbiye Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin verilecek eğitim ile ilgili müfredat üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Özyiğit  yapılan incelemeler doğrultusunda mevcut okul binasının eksikliklerinin belirlendiğini, bu eksikliklerin ve çevre düzenlemelerinin tamamlanması ile eğitim  vermeye hazır olacağını kaydederek, bu projenin gerçekleşmesinde destek olan başta Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 29.08.2018 21:51
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