Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Ankara Temaslarını Sürdürüyor...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞEN ÖZYİĞİT, AKDAĞ VE YILMAZ’LA DA BİR ARAYA GELECEK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TC Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Bakanlığın basın bürosundan verilen bilgiye göre, Özyiğit kendilerini kabul eden Kurtulmuş’a teşekkür etti ve kültür alanında yapmayı planladığı projelerden bahsetti.

Numan Kurtulmuş yeni kurulan hükümetin hayırlı olmasını diledi ve Özyiğit ile beraberindeki heyeti kabul etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kurtulmuş Özyiğit’in gerçekleştirmeyi planladığı projelerde bakanlık olarak yanlarında olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında kültür alanında atılacak adımlarla ilgili konular ele alındı.

Bakan Özyiğit ve beraberindeki heyet, bugün yapılması planlanan Anıtkabir ziyaretini yoğun yağıştan dolayı yarına erteledi.

AKDAĞ VE YILMAZ’LA DA GÖRÜŞECEK

Bakan Özyiğit yarın saat 15.00’te Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelecek, saat 16.30'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile görüşecek.

Cemal Özyiğit, Türkiye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile saat yarın saat 19.00’da bir araya gelecek.

Özyiğit, iki günlük temaslarını tamamlayarak yarın akşam yurda dönecek.

