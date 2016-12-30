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30 Aralık 2016 Cuma 13:16

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZDEMİR BEROVA’DAN YENİ YIL MESAJI…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova,yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZDEMİR BEROVA'DAN YENİ YIL MESAJI…
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MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZDEMİR BEROVA’DAN YENİ YIL MESAJI…

“SAMİMİYET VE ÖZVERİYLE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEYE GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, “Yeni yılda, eğitim ve kültür adına Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak şimdiye kadar taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, samimiyet ve özveriyle görevimizi yerine getirmeye gayret gösterecek; bundan sonra da tam bir sorumluluk bilinciyle görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. 

Bakan Berova yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, yeni yılın güzellikler ve hayırlar getirmesini dileyerek, geride bırakılan 2016’nın hem ülke, hem Türkiye, hem de bulunulan bölge açısından zor bir yıl olduğunu hatırlattı.

“Gerek kangrenleşen trafik kazaları gerek hain terör saldırıları gerekse bölgemizde yaşanan savaşın olumsuz etkilerini yakinen hissettik” diyen Bakan Berova, bu vesileyle yaşamını yitiren vatandaşlarla iki öğrenciye, hain saldırılar sonucu hayatını kaybeden şehitlere ve savaşlar dolayısı ile ölen masum insanlara Allah’tan rahmet, gazi ve yaralılara acil şifalar diledi.

Berova şöyle devam etti:

“Diğer yandan olumlu ve olumsuz hatıraları, acı, tatlı kazanımlarıyla 2016 yılını geride bırakarak 2017 yılına gireceğimiz şu günler, ümitlerimizi, heyecanlarımızı, beklentilerimizi de yeniliyor; 2017 yılı için önümüze yepyeni hedefler koyuyor ülkemiz için duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle tazeliyor, azim ve kararlılığımızı yeniden gözden geçiriyoruz.

Birbirinden güzel duygu, düşünce ve ümitlerle karşıladığımız yeni yılın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, tüm eğitim çalışanlarımız, velilerimiz başta olmak üzere ülkemize, milletimize ve insanlığa sağlık, mutluluk, başarı, kardeşlik, huzur ve esenlikler getirmesini diliyor, bu vesile ile yeni yılınızı en samimi duygularım ile kutluyorum.”

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özdemir BerovaYeni YılMesaj
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