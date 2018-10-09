Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Konferansa Katılmak Amacıyla Yarın Fas’a Gidiyor

ÖZYİĞİT, RABAT’TA DÜZENLENECEK “13. İSLAM EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR GENEL KONFERANSI’NDA KONUŞMA YAPACAK



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimle ilgili bir konferansa katılmak üzere Fas’a gidiyor.

Özyiğit, KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti sıfatıyla gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 13. İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Genel Konferansı’nda konuşma yapacak.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenecek konferansa katılmak üzere yarın sabah ülkeden ayrılacak Bakan Özyiğit’e tamasları sırasında eğitim-öğretim uzmanı Şebnem Pekdoğan eşlik edecek.

Özyiğit, Rabat’taki konferansta konuşma yapacak, ayrıca teşkilata üye ülkelerin eğitim ve kültür bakanları ve delegasyonlarıyla da görüşme gerçekleştirecek.

Özyiğit konferansın ve temaslarının tamamlanmasının ardından 14 Ekim Pazar günü KKTC’ye dönecek.

