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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Ankara’ya Gidiyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Ankara’ya Gidiyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

08 Mayıs 2018 Salı 11:37
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Ankara’ya Gidiyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.
Bu akşam Ankara’ya gidecek Özyiğit, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe akşamı yurda dönecek. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özyiğit, yarın saat 11.00’de TC Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Mahmut Özer ve saat 13.00’de de Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof.  Dr. Yekta Saraç ile görüşecek. Özyiğit, saat 15.15’te de Anıtkabir’i ziyaret edecek.
Özyiğit, 10 Mayıs Perşembe günü ise, saat 11.00’de  TC Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, saat 16.30’da TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile görüşecek. Özyiğit, gün içinde TC Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile de bir araya gelecek. 
Bakan Özyiğit’e temasları sırasında Bakanlık yetkilileri eşlik edecek.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 14:56
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğitBakanAnkara
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