Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova, BRTK’nın Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, milli mücadele döneminin başladığı yıllarda sadece bir radyo kanalı olarak tüm zorluk ve yokluklara rağmen büyük bir özveri ile kurulan BRTK, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde ve en zor günlerinde önemli roller üstlendiğini, halka büyük moral verdiğini belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, milli mücadele döneminin başladığı yıllarda sadece bir radyo kanalı olarak tüm zorluk ve yokluklara rağmen büyük bir özveri ile kurulan BRTK, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde ve en zor günlerinde önemli roller üstlendiğini, halka büyük moral verdiğini belirtti.

Berova, BRTK’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova mesajında, “Kıbrıs Türk halkının yaşantısında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde önemli görevler üstlenmiş, radyo ve televizyon kanallarıyla Kıbrıs Türkü’nün sesini tüm dünyaya duyurulmasını sağlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bugün gelişen teknoloji ve dünyayla eş zamanlı olarak çağdaş yapısı, çok sesliliğe verdiği önem ve demokratik yapısıyla ülkemiz basınına yön vermekte, öncü olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Berova, 53 yıldır Kıbrıs Türkü’nün sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesine ve bu günlere gelmesine katkı koyan tüm çalışanları kutladı.