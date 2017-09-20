Milli Eğitim Bakanlığı, Otobüste Unutulan Öğrenci İle İlgili Soruşturma Başlattı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu sabah Değirmenlik bölgesinde öğrenci taşımacılığı yapılan bir otobüste öğrenci unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu sabah Değirmenlik bölgesinde öğrenci taşımacılığı yapılan bir otobüste öğrenci unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şoför ve refakatçinin dikkatsizliğinden dolayı bir öğrencinin otobüste unutulduğu ve okuluna bırakılmadığı, ailesinin şikayeti doğrultusunda, soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, açılan soruşturma ile birlikte, Kar-İş yetkilileri ile de görüşülerek şoför ve refakatçinin görevden alındığı, otobüsün ikinci bir karara kadar ilgili güzergahta öğrenci taşımacılığı yapmasının durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, söz konusu otobüs ile taşınan öğrencilerin mağdur olmamaları için başka bir otobüsün sağlandığı da kaydedildi.

Açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak yaşanan bu olayda mağdur olan öğrencimize ve ailesini geçmiş olsun diler, bu ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması adına öğrenci taşımacılığı yapan tüm şirketlerin bakanlığımızca tekrardan uyarıldığını belirtmek isteriz” denildi.