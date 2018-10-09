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Milli Eğitim Bakanlığı İle Vodafone Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı İle Vodafone Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

09 Ekim 2018 Salı 10:58
Milli Eğitim Bakanlığı İle Vodafone Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

VODAFONE FREEZONE MÜZİK YARIŞMASI BÜYÜK FİNALİ 18 NİSAN’DA… 


“Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması” ile ilgili iş birliği protokolü bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Vodafone KKTC Telsim arasında imzalandı. 


Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper imza koydu.


ÖZYİĞİT: “YARIŞMA ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜR, SANAT VE MÜZİK ALANINDA GELİŞMESİNİ SAĞLIYOR”


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit KKTC Telsim’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Bakanlıkla uzun süredir iş birliği içerisinde olduğunu ve birlikte birtakım çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, kurumun bu çalışmalara her türlü katkıyı sağladığını söyledi.


7’ncisi düzenlenecek liselerarası müzik yarışmasının, öğrencilerin kültür, sanat ve müzik alanında gelişmesini sağladığına işaret eden Özyiğit “Eğitim sadece bilgi aktarımı ve bu aktarılan bilgilerin alımı değil, bunun yanında ilgi yetenek ve becerileri geliştirebilmektir, bu bağlamda yarışma ile birlikte eğitimin bir başka yönü ortaya çıkmaktadır” dedi ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri adına yarışmanın çok değerli ve önemli olduğunun altını çizdi.


Bakanlık olarak çocukların ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve onları bu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi adına çalıştıklarını ifade eden Özyiğit, Telsim’in de buna katkı koyduğunu ve gençlerin geleceklerine yön vermelerine yardımcı olduğunu belirterek, Vodafone Telsim'i bu konuda gösterdiği duyarlılık ve taşıdığı sorumluluktan dolayı kutladı ve teşekkür etti.


ALPER: “GENÇLERİ TEHLİKELERDEN UZAK TUTMAYI AMAÇLIYORUZ”


KKTC Telsim Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper ise konuşmasında liselerarası müzik yarışmasının bu yıl 7’cisini düzenleyeceklerini belirterek “Bir marka olan yarışmaya gençlerin gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu ediyor” dedi.  


Düzenlenen yarışma ile gençlerin dostluk bağlarının geliştiğine ve sosyalleştiğine dikkat çeken Alper, aynı zamanda çocukları sosyal risklerden de uzak tuttuklarını söyledi ve “Gençleri tehlikelerden uzak tutmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Alper ayrıca bu tip yarışmaların gençlerin yeteneklerini ortaya çıkardığını ve çok başarılı performanslar sunduklarını belirterek yarışmaya katılarak birinci gelecek orkestranın Vodafone Türkiye Freezone Stüdyosu’nda kayıt imkânı yakalayacağını söyledi ve tüm liseleri yarışmada görmek istediklerini belirtti.


Cenk Alper konuşmasının sonunda iş birliğinden dolay Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ve ilgili birimlere teşekkür etti


YARIŞMAYA BAŞVURULAR 21 ARALIK'A KADAR…


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Telsim’in birlikte organize ettiği "Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması"na başvurular başlıyor. 
Yarışmaya başvurular https://www.kktctelsim.com/liseler-arasi-muzik-yarismasi adresinden 21 Aralık 2018’e kadar sürecek. Yarışmanın büyük finali 18 Nisan 2019’da yapılacak ve bu yarışmada birinci gelecek grup, Türkiye'de Vodafone Freezone Stüdyosu’nda kayıt yapma hakkı kazanacak.


Son Güncelleme: 09.10.2018 14:02
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