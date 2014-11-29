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Milli Eğitim Bakanlığı, Başarı Bursu Almaya Aday Öğrencileri Belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2014-2015 ÖSYS sonuçlarına göre, Burs Tüzüğü’ne bağlı olarak puan türlerine göre MF-TM-TS-DİL’de ilk dörde girerek “Başarı Bursu” almaya aday olan öğrencileri belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Başarı Bursu Almaya Aday Öğrencileri Belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2014-2015 ÖSYS sonuçlarına göre, Burs Tüzüğü’ne bağlı olarak puan türlerine göre MF-TM-TS-DİL’de ilk dörde girerek “Başarı Bursu” almaya aday olan öğrencileri belirledi.

29 Kasım 2014 Cumartesi 08:05
Milli Eğitim Bakanlığı, Başarı Bursu Almaya Aday Öğrencileri Belirledi
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Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2014-2015 ÖSYS sonuçlarına göre, Burs Tüzüğü’ne bağlı olarak puan türlerine göre MF-TM-TS-DİL’de ilk dörde girerek “Başarı Bursu” almaya aday olan öğrencileri belirledi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in yazılı açıklamasına göre, itirazı olan adayların 8 Aralık Pazartesi gününe kadar müdürlüğe belgeleri ile birlikte yazılı olarak itiraz etmeleri gerektiğini kaydetti.

Süre sonunda ilk 4’e giren öğrenci velilerinin eksik belgesi olanların gerekli işlemleri yapmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini ifade eden Öztürkler, daha geniş bilginin Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden alınabileceğini belirtti.

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Burs Tüzüğü’ne Bağlı Olarak Puan Türlerine Göre MF-TM-TS-DİL’de Ilk Dörde Girerek “Başarı Bursu” Almaya Aday Olan öğrencileri Belirledi.2014-2015 ÖSYS Sonuçlarına GöreMilli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi
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