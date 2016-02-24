Milli Eğitim Bakanı Dürüst İstanbul’a Gitti

DÜRÜST’E “YILIN BAKANI” ÖDÜLÜ VERİLİYOR

Lefkoşa Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye - Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti tarafından kendisine verilen “Yılın Bakanı” ödülünü almak amacıyla İstanbul’a gitti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dürüst, ödül töreninin ardından bu akşam Trabzon’a gidecek. Kemal Dürüst yarın Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “KKTC’de Yüksek Öğretim” konulu bir konferans verecek.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, yarın akşam, bazı üst düzey temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidecek.