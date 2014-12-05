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Milli Eğitim Bakanı Berova: “Özel Eğitim Veren Kurumlarımızı Güçlendireceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, özel eğitim veren kurumları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Berova: “Özel Eğitim Veren Kurumlarımızı Güçlendireceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, özel eğitim veren kurumları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

05 Aralık 2014 Cuma 13:06
Milli Eğitim Bakanı Berova: “Özel Eğitim Veren Kurumlarımızı Güçlendireceğiz”
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Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, özel eğitim veren kurumları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Berova, “3 Aralık Dünya Engeliler Günü” nedeniyle Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Engelli Basketbolcular ve Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol takımının bir araya geldiği basketbol maçına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova başlattığı maç öncesinde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin, sosyal hayatlarının her alanında erişim zorluğu yaşadıklarını belirterek, spor yapmanın sosyalleşmek için en güzel alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Engelli sporcularla gurur duyduklarını vurgulayan Berova, uluslararası alanda da derece alan çok başarılı sporcular bulunduğunu, tüm zorluklara rağmen spora olan azim ve heyecanlarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Sağlıklı bir eğitim almanın da en önemli gereksinimleri arasında yer aldığına işaret eden Berova, özel eğitim veren kurumları güçlendirmek gerektiğini kaydetti.

Berova, şöyle devam etti:

“19. Eğitim Şurası’na katılmak için gittiğim Antalya’da, Antalya Belediyesi’ne bağlı Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettim ve gördüm ki planlı ve programlı bir girişim yapılırsa donanımlı iyi bir eğitim vermek mümkün. Bu konuda meclisimizde bir yasa önerisi bekliyor. Bu yasayla ilgili bakanlık olarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Özel eğitimle ilgili kurumlarımızı hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Tüm sporcularımıza ve Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı’na da bu güzel organizasyonda yer aldıkları için teşekkür ederim.”

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