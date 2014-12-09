Milli Eğitim Bakanı Berova Okul Gezilerine Devam Ediyor

BEROVA, ŞHT. HASAN CAFER İLKOKULU, ÇATALKÖY İLKOKULU, KARŞIYAKA MERKEZ İLKOKULU VE LAPTA YAVUZLAR LİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, okulların fiziki yapısını, eksiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek ve öğretmenlerin isteklerini öğrenmek amacıyla başlattığı okul ziyaretlerine devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berova, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu ve Lapta Yavuzlar Lisesi’ni ziyaret etti.

Berova’ya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürü Salih Canseç ve Özel Kalem Müdürü Fatoş A. Öder eşlik etti.