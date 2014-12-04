Milli Eğitim Bakanı Berova, Girne Oğuz Veli Ortaokulu’nda “spor Ve Sağlık Günleri” Etkinliğine Katıldı

Girne Oğuz Veli Ortaokulu’nda “Spor ve Sağlık Günleri” etkinliğine katılan Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, insanların yaşam döngülerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için spor ve fiziksel aktivitelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Girne Oğuz Veli Ortaokulu’nda, bugün, “Spor ve Sağlık Günleri” etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Bakanlık Müsteşarı Rauf Ataöv, Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Fatoş Anıl Önder de katıldı.

Berova, etkinlikte okulun beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte spor yaptı.

Etkinlikte, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapmak amacıyla öğrencilere meyve dağıtılırken, öğrenciler gökyüzüne balonlar bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, bakanlığın yaptığı planlama doğrultusunda, içinde bulunduğumuz haftanın okullarda spor ve sağlık haftası olarak değerlendirileceğini belirterek, Girne Oğuz Veli Ortaokulu’nun bu kapsamda, güzel bir aktivite düzenlediğini kaydetti.

Berova, etkinlikte öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte spor yapma olanağı bulduklarını, kısa sürede yapılan bu fiziksel aktivitelerin, vücudun hareketlendirerek, moral ve motivasyon yarattığını vurguladı.

Bu tür spor hareketlerinin, günlük yaşamın parçası haline getirilmesi gerektiğini ancak, insanların, iş yoğunluğu bahanesiyle bu tür fiziksel aktivitelerden uzak durduğunu belirten Berova, spor yapmanın sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaptı.

İnsan vücudunun hareket üzerine planlanmış bir organizma olduğunu ve hareketsizliğin birçok hastalığa neden olabileceğini kaydeden Berova, insanların yaşam döngülerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için, spor ve fiziksel aktivitelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Spor ve fiziksel aktivitelerin belirli bir program ve disiplin içinde yapılması gerektiğine de dikkat çeken Berova, “Eğer bu hareketleri kendimize alıştırıp uygulamaya sokarsak ömür döngüsü içinde sağlıklı yaşam sürmemiz mümkün olabilir. Bunu bugün bir kez daha hatırlattıkları için Oğuz Veli ortaokulu öğrencilerine teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Berova konuşmasının ardından öğrenciler ile birlikte sabah sporu yaptı.