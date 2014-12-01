Milli Eğitim Bakanı Berova Antalya’da TC Eğitim Şurasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın daveti üzerine, 19’uncu Milli Eğitim Şurası’na katılmak için bugün Antalya’ya gidiyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Özdemir Berova, bugün Antalya Valisi Muammer Türker, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ve Antalya Belediye Başkanı Menderes Türer ile görüşecek.

Berova ve beraberindeki heyet yarın, 19. Milli Eğitim Şurası’na katılacak; temaslarını tamamlamasının ardından 3 Aralık Çarşamba adaya geri dönecek.

Milli Eğitim Bakanı Berova’nın heyetinde, Müsteşar Rauf Ataöv, Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Fatma Anıl Öder, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı İley F.Taşkın, Bakan Danışmanı Osman Erçiner, Talim ve Terbiye Dairesi Kurulu üyesi Salih Sarpten ile Bilgi ve İşlem bölüm sorumlusu İsmail Kulle bulunuyor.



