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Milli Eğitim Bakanı Berova, Antalya'da

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet, Antalya Valisi Muammer Türker'i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Berova, Antalya'da

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet, Antalya Valisi Muammer Türker'i makamında ziyaret etti.

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:45
Milli Eğitim Bakanı Berova, Antalya'da
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BAKAN ÖZDEMİR BEROVA, ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

 Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet, Antalya Valisi Muammer Türker'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bakan Berova, modern bir Avrupa şehrine dönüşen Antalya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Antalya'nın iklim şartları ve coğrafyasıyla Kıbrıs'a çok benzediğini belirten Berova, "2000'li yılların başında İzmir'de üniversitede okurken bir hafta kadar Antalya'da kalmıştım. O günden bugüne Antalya'nın çok değiştiğini gördüm" dedi.

Vali Türker de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya ile KKTC arasında iklimin ötesinde de benzerlikler olduğunu ifade eden Türker, bankacılık ve bazı kamusal hizmetlerde müşterek çalışmalar olduğunu kaydetti.

Bazı bankaların Antalya bölge müdürlüklerinin KKTC'den de sorumlu olduğunu dile getiren Türker, "Dolayısıyla KKTC ile hem coğrafi yakınlık hem de gönülden yakınlığımız var. KKTC bizim önemli bir parçamızdır" diye konuştu.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Berova, ziyaretin anısına Türker'e bir anı tabağı ve halı hediye etti. Vali Türker de Berova'ya plaket takdim etti.

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