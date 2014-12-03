Milli Eğitim Bakanı Berova, Antalya’da Aü Rektörü Kurtcephe’ye Ziyaret Etti

19. Milli eğitim Şurası”na katılmak için Antalya’ya giden Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’yi ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi’nin son günlerde yapmış olduğu üstün başarılardan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti halkı adına çok mutlu olduklarını dile getiren Bakan Özdemir Berova, “Akdeniz Üniversitesi ile ikili işbirliği içinde olmak bize gurur verir. Akdeniz Üniversitesi’ndeki başarılı ve profesyonel akademisyenlerin yanında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin eğitilmesi bizleri çok mutlu edecektir” dedi.

Bakan Berova ve heyetinin ziyaretinden çok memnun olduğunu söyleyen Rektör Kurtcephe ise heyete, Akdeniz Üniversitesi’nin son yıllarda elde ettiği başarıları anlattı. Akdeniz Üniversitesi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kurtcephe, “Dünyanın dört bir yanından yüzlerce ülke ile işbirliğimiz var.

Yavruvatanımızla yapacağımız ortak çalışmalar da bize mutluluk verecektir” diye konuştu.

Ziyarette Bakan Berova, Rektör Prof. Dr. Kurtcephe’ye Kıbrıs’a özgü hediyeler, Rektör Kurtcephe de Bakan Berova’ya Akdeniz Üniversitesi anısına çeşitli hediyeler verdi.

Antalya temaslarını tamamlayan Bakan Berova ve heyeti KKTC’ye döndü.