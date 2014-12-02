Milli Eğitim Bakanı Berova, Antalya’da 19. Milli Eğitim Şurası’na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen 19’uncu Milli Eğitim Şurası’na katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Antalya’da gerçekleştirilen şuraya, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın davetiyle katıldı.

Şura, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın açılış konuşması ile başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şurada konuşma yaptı.

Bakan Berova ve beraberindeki heyetin, Antalya temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.