Mili Eğitim Bakanı Özyiğit’ten Bayram Mesajı…

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkı ile tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, barışın ve huzurun egemen olduğu sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek diledi.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Özyiğit, bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlenmesi, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşımın yaygınlaşarak dayanışma ikliminin sağlanması adına bir fırsat olduğuğunu ifade ederek “Kıbrıs Türk toplumu olarak bu fırsatı değerlendirip birbirimizi daha iyi anlayan,saygı gösteren ve farklılıklarımızı benimseyerek kendi içerisinde dayanışmayı sağlayan bir toplum oluşturabiliriz” dedi.Kıbrıs Türk halkına aydınlık yarınlar hazırlamak, huzurlu, rafah içerisinde yaşayacakları bir düzen kurmak için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Özyiğit, Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve güven ortamında geçmesini diledi.Özyiğit, mesajında “Tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, adil ve kalıcı barışın sağlandığı, mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir gelecek temenni ederim” dedi.Özyiğit ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm öğretmen ve öğrencilerin de bayramlarını kutlayarak, 2017-2018 öğretim yılının sonunda huzur içerisinde geçirecekleri bir tatil dönemi diledi.(YIL/HA)