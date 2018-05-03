Milhan Lakadamyalı’nın ebru sergisi 7 Mayıs’ta AKM’de açılacak

Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” adını verdiği ebru sergisi, 7 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.
Açılışı saat 19.00’da yapılacak sergi, 12 Mayıs’a kadar gezilebilecek.
Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” adını verdiği ebru sergisi, 7 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.
Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” adını verdiği ebru sergisi, 7 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.
Açılışı saat 19.00’da yapılacak sergi, 12 Mayıs’a kadar gezilebilecek.