Migrenin ilacı magnezyum... Eksikliği nelere yol açıyor?

Uykusuzluk, tutarsız ruh hali, halsizlik, cilt problemleri, göz seğirmesi, kas spazmları ve baş ağrısı gibi şikayetlerinizin aslında basit bir sebebi olabilir. Yapılan araştırmalara göre tüm bu şikayetler magnezyum eksikliğinden de kaynaklanabilir. İngiliz beslenme uzmanı Dr. Rick Hay, ne yapılması gerektiğini anlattı.

Uykusuzluk, depresyon ve yorgunluk hepimizin hayatını olumsuz etkileyen durumlar. Bu sorunlar aslında çok basit bir problemin göstergesi de olabilir: Magnezyum eksikliği. Bu soruna çözüm bulmak aslında son derece basit. Pirinç, fasulye, avokado ve bitter çikolatada bol miktarda magnezyum bulunuyor. ‘Mineral Check’ adlı bir kuruluş tarafından 8 bin Britanyalı arasında yapılan bir çalışmada, katılımcıların yüzde 70’inde düşük magnezyum gözlendi. Ne var ki magnezyum, hayati önem taşıyan ve vücutta 300’den fazla enzimatik reaksiyonun gerçekleşmesinde görev alan bir mineral. Yapılan araştırmaya göre magnezyum deliksiz uyumanızı sağlayabilir, huzursuz bacak sendromunun semptomlarını azaltabilir ve tutarsız ruh hali, halsizlik, migren gibi problemleri hafifletebilir.

İşte magnezyum eksikliğinin gözden kaçırılmaması gereken belirtileri:

Bölünen uykular: Çalışmalar magnezyum eksikliği çekilen durumlarda deliksiz uyumanın zorlaştığını gösteriyor. Beslenme uzmanı ve ‘Yaşlanma Karşıtı Besin ve Fitness Planları’ kitabının yazarı Rick Hay “Magnezyum sinir sisteminin normal bir şekilde çalışmasını sağlar, bağlantılı şekilde uyku bölünmelerinin engellenmesine de yardımcı olur” diye konuşuyor. Magnezyum beyindeki ‘Gamma aminobütirik asit’ (GABA) kimyasalın miktarını arttırarak rahatlık ve uyku sağlıyor. Vücuttaki düşük GABA seviyesi rahatlamayı zorlaştırabiliyor. 2012 yılında yapılan bir araştırmada yatmadan önce alınan 500 miligram magnezyumun uykusuzlukla savaşmada pozitif sonuçlar doğurduğu gözlemlenmişti.

Depresyon: Beyindeki mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin magnezyum tarafından düzenlenir ki bu tür hormonlar stabil bir ruh hali için çok önemli. Araştırmacılar geçen yıl yayımlanan bir makalede altı hafta boyunca günde 248 miligram magnezyum alan yetişkin bireylerin depresyon ve anksiyete seviyelerinde olumlu gelişmeler gözlendiğini belirtti.

Migren: Magnezyum takviyesi migren için kurtarıcınız olabilir. Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan bir makalede üç aylık bir süreçte magnezyum yağı spreyinin kullanımının migren semptomlarını hafiflettiğinden bahsedilmişti. Dr. Ricky Hay de “Magnezyumun migrenin şiddetini azaltıcı bu etkisi büyük ihtimalle hormonal düzenleyici ve kas gevşetici özelliklerine bağlı” açıklamasında bulunuyor.

Çikolata krizleri: Belirli yiyeceklere karşı duyulan iştah besin yetersizliğine, eğer bu yiyecek çikolataysa da magnezyum yetersizliğine işaret eder. Çikolata magnezyum bakımından zengin bir tatlı ve uzmanlara göre kadınların regl döneminden önce ve sonra çikolata krizine girmesinin sebebi bu zamanlarda kanlarındaki magnezyum oranının düşmesi. En fazla magnezyum, kakao oranı yüzde 60’ın üzerinde olan bitter çikolatada bulunuyor.

Kas spazmları: Magnezyum kas gevşetici olmanın yanında kalsiyumla birlikte çalışarak kas hareketlerini de düzenler. Eğer çok fazla kalsiyum ve çok az magnezyuma sahipseniz kas spazmı geçirebilirsiniz. Bu kendini bacak krampı, kas ağrıları veya gerginlik olarak gösterebilir.

Göz seğirmesi: Bu semptom magnezyumun kas hareketini düzenleyici özelliğiyle alakalı. Bu minarelin eksikliği durumunda kaslar, buna gözlerinizdekiler de dahil, spazm geçirir veya isteminiz dışında hareket eder.

Düzensiz kalp atışları: Kalsiyum ve potasyum gibi diğer minerallerin hücrelere taşınmasında da görevli olduğundan sağlıklı bir kalp için magnezyum çok önemli. Magnezyum eksikliği kalpteki kalsiyum gibi bazı minerallerin miktarlarında düşüşe sebep olduğundan ritim bozukluğuna yol açar. Kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada daha fazla magnezyum tüketiminin ani kalp krizi riskini azalttığı anlaşıldı.

Bitmeyen yorgunluk: Dr. Rick Hay “Magnezyum vücudun doğal enerji üretim sisteminin bir parçasıdır ve enerji salınımında rol oynar” diyor.

Cilt problemleri: Magnezyum cilt kızarıklıkları, akne ve egzamayı azaltmaya yardımcı oluyor. Menopoza girmiş yaklaşık 3 bin kadın arasında yapılan bir araştırmada arttırılan magnezyum tüketiminin kızarıklığa sebep olan üç biyolojik emareyi azalttığı gözlendi. Öte yandan magnezyum aynı zamanda cilt sağlığı için hayati önemli taşıyan D vitaminin işleyişini ayarlamaya yardımcı olur.

NE KADAR TÜKETELİM?

19-64 yaş arası bireyler için kadınların günde 270, erkeklerinse günde 300 miligram magnezyum tüketmesi gerekiyor. Gün içinde yediğiniz pek çok yiyecekte magnezyum bulunuyor. En çok ise aşağıdaki gıdalarda... Yeşil yapraklı sebzeler, yemişler, pirinç, balık, tam tahıllı ekmek, et-süt ürünleri, çikolata.(Karar)

Kaynak:Cumhuriyet