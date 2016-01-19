MI5, “Eşcinsel Dostu İşveren” Listesinde İlk Sıraya Yerleşti

İngiliz İç İstihbarat Servisi (MI5), İngiltere'nin "en eşcinsel dostu işvereni" seçildi.

Ülkede eşcinsellerin hakları için mücadele veren Stonewall adlı kurumun listesinde MI5, 400'den fazla kurumun önünde ilk sırada yer aldı.

MI5 geçen yıl ise aynı listede yedinci sıradaydı.

İngiltere'de 12 yıldır aynı araştırmayı yapan Stonewall, kurumların LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylere karşı ne kadar ayrımcılık yaptıklarını araştırıyor.

Stonewall'ın bu yılki listesinde MI5'ı, İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds ve Galler Ulusal Meclisi izledi.

Araştırmaya katılan LGBT bireylerin sadece yüzce 27'si cinsel tercihlerini iş arkadaşlarına aktarırken kendilerini rahat hissettiklerini söyledi.

İngiltere'de 1990'lı yıllara kadar, eşcinsellerin MI5'ta çalışmaları yasaktı. Bu kişilerin "şantaja maruz kalmalarından ve güvenlik riski oluşturmalarından" korkuluyordu. Son araştırmanın sonuçlarının açıklanması sonrası bir açıklama yapan MI5 Başkanı Andrew Parker, "Çeşitlilik kurumumuz için hayati önem taşıyor" dedi.

MI5, sadece İngiltere'nin değil, dünyanın en gizli istihbarat teşkilatlarından biri olarak gösteriliyor.