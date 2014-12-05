MHD: “Vicdani Retçilerin Hapsedilmesi Ciddi İnsan Hakkı İhlalidir”

Mülteci Hakları Derneği (MHD), vicdani retçilerin hapsedilmesinin ciddi bir insan hakkı ihlali olduğunu savundu.

MHD’den yapılan yazılı açıklamada, “Vicdani retçilerin siyasi görüşleri ve düşünceleri kapsamında hapsedilmeleri ve kötü muameleye maruz kalmaları, zulüm ve ciddi insan hakkı ihlali kapsamına girmektedir” ifadesine yer verilerek vicdani redden, vicdan ve düşünce özgürlüğü kapsamında birçok ülke ve uluslararası hukuk tarafından korunan bir hak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Haluk Selam Tufanlı’nın mahkumiyetinin bu bağlamda endişe verici olduğu belirtildi.