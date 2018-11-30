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Mezarlık hırsızı 7 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa Mezarlığı’nda 2018 yılının başından itibaren araçların camlarını kırarak, onlarca hırsızlık yaptığına inanılan 67 yaşındaki İbrahim Şahin’in tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Mezarlık hırsızı 7 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa Mezarlığı’nda 2018 yılının başından itibaren araçların camlarını kırarak, onlarca hırsızlık yaptığına inanılan 67 yaşındaki İbrahim Şahin’in tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

30 Kasım 2018 Cuma 14:56
Mezarlık hırsızı 7 gün daha tutuklu kalacak

Mezarlık hırsızı 7 gün daha tutuklu kalacak

 Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Buket İnce, olayla ilgili bulguları aktardı.İnce, 2018 yılının başından itibaren Lefkoşa Mezarlığı’nda park halinde bulunan araçlara kasti hasar yapılıp içerisinden para ve ziynet eşyalarının sirkat edildiğini anımsattı. Buket İnce, Şahin’in 10 Ağustos’ta mezarlığın içinde park halinde olan Pembe Yarınlar’a ait GH 110 plakalı aracın camını kırıp, müştekiye ait çantayı, güneş gözlüğünü, ehliyet, kimlik kartı, banka kartları, 300 TL, siyah deri kol saati ve USB sirkat ettiğini belirtti. İnce, 28 Kasım’da zanlı İbrahim Şahin’in Lefkoşa Mezarlığı’nda şüpheli görülüp yapılan üst aramasında Pembe Yarınlar’a ait araç içerisinden sirkat edilen USB bulunup emare alındığını ve akabinde zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest temin edilip tutuklandığını belirtti. 
Polis memuru Buket İnce, zanlının bugüne kadar mezarlıkta meydana gelen Sirkat ve Kasti Hasar meseleleri ile bağlantısı olduğuna inanıldığını söyledi. Meselede alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirten İnce, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
MezarlıkHırsız
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