Meyve Ağaçlarında Budama Ve Aşılama Teknikleri Eğitimi Düzenlendi





Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.): Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Türkmenköy’de meyve ağaçlarında budama ve aşılama teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, uygulamalı eğitimden önce, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde seminer düzenlendi. Seminere Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.Uygulamalı eğitim Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy İstasyonu’nda Prof. Dr. Ali Küden ve Doç. Dr. Burhanettin Irmak tarafından verildi.ŞAHALİTarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, seminerde yaptığı konuşmada, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün üniversitelerle devam eden projelerinden olumlu sonuçlar alındığını, bunun sonucunda bugün 100’ü aşkın katılımlı eğitimler düzenleyebildiklerini belirtti.Şahali, Hayvancılık Dairesi ve Veteriner Dairesi’nin işbirliği içerisinde, Süt Endüstrisi Kurumu’nun da katılımıyla yeni bir eğitim faaliyeti düzenlenmeye başlandığını, çalışmalarının daha güçlü, daha sürdürülebilir bir sektör oluşumuna yardımcı olmak olduğunu ifade etti.(ID/HA) FOTOĞRAFLI